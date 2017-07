De los lectores: cartas & e-mails

Cuatro años, no dos

Quienes votamos a Mauricio Macri en noviembre de 2015 lo hicimos por dos años, renovables por otros dos, según nos gustara o no su gestión. Le dimos nuestro apoyo por cuatro años, de ahí que el éxito o fracaso de este gobierno lo debemos evaluar al final de su mandato y no exteriorizar en las elecciones de medio término nuestra impaciencia, desacuerdo o deseos de mayores cambios votando a la oposición. Lo único que lograremos es impedir que aquel a quien dimos nuestro voto hace casi dos años pueda completar la mayor cantidad de cambios que son imprescindibles. Retirar ahora el apoyo que le dimos en 2015 dando nuestro voto a la oposición no va a solucionar los problemas que quedan por resolver. No podemos olvidar que la oferta electoral de la oposición está integrada por candidatos que pertenecen a un mismo sector político que nos ha gobernado desde hace más de treinta años (salvo cortos períodos en que la UCR estuvo en el poder). Esos candidatos son los que ahora critican al gobierno por no haber solucionado en 20 meses lo que ellos fueron incapaces de solucionar en los últimos 22 años en que gobernaron.

Saña

La carta del lector Ricardo Saint Jean publicada ayer nos hace ver la cruda realidad: nos encontramos en presencia de actos realmente espeluznantes y a nadie parece interesarle. Están todos como adormilados y entretenidos con meras frivolidades frente al sufrimiento de muchísimos hombres, gran parte de ellos ancianos transitando el último tramo de sus vidas. En este caso se trata del doctor Jaime Smart (82 años), a quien, conforme he averiguado, se le han abierto quince causas distintas por hechos similares, cuando no son exactamente los mismos, supuestamente acaecidos hace más de cuarenta años, sin prueba real posible que subsista a lo largo de tanto tiempo y, en catorce de ellas le han otorgado la detención domiciliaria. ¿Qué le está sucediendo al juez Kreplak para odiar con tanta saña? ¿Es posible que ello se permita en un Estado de Derecho?

Puerto de Núñez

En la nota titulada "El Tiro Federal se queda en Núñez" se menciona el objetivo de "tener un club... amigable con el medio ambiente". Este proyecto está destruyendo otro sector no menos importante: el Puerto Deportivo de Núñez, donde amarran no menos de 700 embarcaciones a vela, de tres clubes: el Yacht Club Liceo Naval, el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar y CUBA. Miles de personas usan sus instalaciones, y es un importante centro de desarrollo del deporte. Las obras para el Tiro Federal incluyen arrojar toneladas de tierra río arriba, justo al lado de la salida del contaminado arroyo Medrano, que desplaza parte de estas toneladas de tierra hacia la entrada del puerto. Desde que comenzaron las obras el embancamiento natural de la entrada se alteró dramáticamente, llenándose en lugares inéditos, subiendo la cota normal hasta en treinta centímetros. Esto impide el paso de muchas embarcaciones aun con altura normal de la marea, cerrando de hecho el puerto. Las obras deben ser ejecutadas correctamente.

Estacionamiento

Estoy confundido respecto de los criterios que aplica el gobierno de la ciudad en el tema estacionamiento. Hace unos días estacioné, por la tarde, en una calle de San Telmo con el ticket correspondiente. Al notar que demoraría más de lo previsto, fui a renovarlo, perdiendo tiempo porque los que operan las tiqueteadoras no se enteraron de que hay monedas de dos pesos. Cuando llegué con el nuevo ticket (el anterior había vencido por tres minutos) encontré una jauría de agentes de tránsito haciéndose un festín. Nobleza obliga, cuando expliqué lo ocurrido al controlador no cobró la multa, pero tuve que hacer el trámite. Ahora bien, casi todos los días tengo que ir por la calle Montevideo, desde Córdoba hasta Rivadavia. En ese tramo hay una bicisenda sobre la izquierda y teóricamente está prohibido estacionar sobre la mano derecha. Sin embargo está permanentemente ocupada por autos, presuntamente en infracción. También hay contenedores. Pero lo más notable es que jamás vi un solo agente de tránsito, ni siquiera de franco, por esa zona, y eso que en la calle Tucumán hasta hay una comisaría. ¿Cuál es el criterio?

Trenes a Bariloche

Me pregunto qué hubiese pasado con la angustiante situación de tantos pasajeros a Bariloche si -como pasaba medio siglo atrás- hubiese existido el tren desde Buenos Aires. Los pasajeros de avión y ómnibus hubiesen tenido otra opción. Lo mismo con el ferrocarril de carga y las mercaderías, que llegarían antes y a un costo menor. Pero además de los turistas, están los residentes de esa zona, que dependen de esas mercaderías. Si hace más de 60 años llegábamos hasta La Quiaca, a Mendoza, ¿cómo puede ser que ahora dependamos solamente del camión y del avión?

Patentes de motos

Tengo una motocicleta marca Zanella 125 cc de 1976, con chapa patente de Ciudad de Buenos Aires, con toda su documentación y en perfecto estado. Lamentablemente desde hace varios años quiero repatentarla y me es imposible. En el Registro N° 5 de San Isidro (motos) me informaron que no se podía, por lo cual presenté en mesa de entradas de la Dirección Nacional del Registro (Corrientes 5666) una nota con fecha 1° de junio, sin resultado. Por un simple trámite burocrático, no puede circular. El director de Dnrpa firmó una resolución que establece que se pueden empadronar motos de los años 2010 a 2014 (...). Nuevamente afuera. Esto parece "la barrera" de Gasalla. ¿O será posible que "cambiemos", que "se puede"? Quedan dos alternativas, desarmarla y venderla como repuesto o de lo contario repatentarla. ¿Quién le pone el "cascabel al gato"? Qué impotencia.

