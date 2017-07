Negocios del Campo: con el foco puesto en los desafíos que se vienen

Convocados por LA NACION, distintos especialistas del sector analizaron en una jornada los retos que enfrenta el campo de cara a un mundo que cambia

Fernando Vilella, Gustavo López, José Del Río, Francisco Lugano y Gustavo Oliverio, en Negocios del Campo. Foto: Fabián Malavolta

Entre mate y mate llegaron las reflexiones, las proyecciones y los números del agro argentino en el evento Negocios del Campo, organizado por LA NACION el pasado 12 de julio y moderado por los periodistas José del Rio, Carla Quiroga y Eleonora Cole.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri, abrió la jornada en un mano a mano con José del Rio, adscripto a la Secretaría General de la nacion. Repasó las soluciones que plantea el Ministerio de Agroindustria para las inundaciones, relativizó las importaciones de manteca y resumió el objetivo de su trabajo en una expresión de deseo: "Que un padre le diga a su hijo que se dedique al campo porque tiene una oportunidad".

El primer panel de la jornada tuvo como invitados a Fernando Canosa (Canosa & Asociados); Alfredo Gusmán (Asociación Argentina de Angus); Santos Zuberbühler (Sociedad Rural Argentina) y Santiago del Solar (Estancias Lauquen). Canosa afirmó que la cadena de la carne puede generar "hasta US$ 12.000 millones en divisas y 400.000 puestos de trabajo". Gusmán mencionó la posibilidad de que se abran los mercados de los Estados Unidos y México para la ganadería argentina.

Del Solar habló de pensar en una agenda "para hacer el segundo piso del campo argentino", con el fin de "producir más y controlar las oportunidades" que tiene la Argentina. Zuberbühler exigió más atención a la infraestructura, "abandonada hace 15 años o más".

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, se encargó de hablar de las proyecciones climáticas. Además, aconsejó mejorar las tecnologías de observación, los sistemas de información y el conocimiento de los productores sobre la cuenca a la que pertenecen para evitar mayores pérdidas.

Emmanuel Jaffrot (SigFox); Carlos del Pino (Ford Argentina) y Cristian Mira (la nacion) fueron los participantes del segundo panel de la mañana. Del Pino describió las demandas de los productores para los modelos de pick-ups. Jaffrot hizo hincapié en la necesidad de incluir Internet de las cosas al campo y Mira se refirió a dos tendencias globales de la producción.

El presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, abrió el segundo bloque en un mano a mano con la periodista Eleonora Cole. "El sistema bancario argentino tiene un excedente de cerca de US$ 10.000 millones sin prestar", señaló. Afirmó que "por mucho tiempo va a haber liquidez en dólares en el país", repasó las líneas que ofrece la entidad financiera que dirige y debatió plazos y tasas.

El tercer panel contó con la presencia de Francisco Lugano (Aacrea); Gustavo López (Agritrend); Gustavo Oliverio (Fundación Producir Conservando) y Fernando Vilella (Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires). López mencionó los principales desafíos del sector: el deterioro de las rutas, la obsolescencia del parque automotor y los costos de los fletes, entre otros. Oliverio explicó que para insertarse al mundo la Argentina deberá promover un diálogo entre el agro y la industria, "porque se va a tratar de exportar pero también de importar".

Vilella aseguró que es necesario construir "una utopía" para ver adónde quiere llegar el país. Para eso, dijo, es clave la inversión en infraestructura y en agregado de valor. Lugano habló del lugar de la innovación en el campo y del rol de las empresas en llevarla adelante.

Para el cierre, las caras jóvenes: Juan Manuel Barrero (Barrero & Larroudé) pidió "apostar por la educación y la protección de la propiedad intelectual"; Andrea Sordelli (Ateneo de la Sociedad Rural Argentina) se refirió a la importancia de generar redes de trabajo y arraigo en el interior; Christian Zechner (Sismagro) vaticinó que al sector "no le puede ir mal" porque hay "mucho know how y jóvenes enfocados". Finalmente, Maximiliano Landrein (Agrofy) dijo: "Hay que poner el foco en lo que viene porque, si no, cuando lleguemos vamos a estar 100 años tarde".

El factor climático

El especialista Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, advirtió sobre los efectos de las últimas lluvias sobre la región pampeana

Para graficar los ciclos húmedos que reinaron en las últimas cuatro campañas agrícolas, detalló que en el último cuatrienio el tamaño de la laguna La Picasa -ubicada entre la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe- se multiplicópor cinco

Para evitar muchas más pérdidas, Mércuri aconsejó mejorar las tecnologías de observación, los sistemas de información climática y el conocimiento de los productores sobre la cuenca a la que pertenecen. Destacó que es imprescindible trabajar sobre el funcionamiento de las cuencas.