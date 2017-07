El transporte y la logística, en la mira de la competitividad

"El panorama del presente y la utopía del futuro" sería el título ficticio del anteúltimo panel de la jornada. Moderado por José del Rio, adscripto a la Secretaría General de LA NACION, en él participaron Francisco Lugano, presidente de Aacrea; Gustavo López, presidente de Agritrend; Gustavo Oliverio, coordinador de la Fundación Producir Conservando y Fernando Vilella, director del departamento de Bioeconomía, Políticas Públicas y Prospectiva de la Facultad de Agronomía (Universidad de Buenos Aires).

Los participantes hicieron un repaso por los principales desafíos actuales del campo. López habló del deterioro de las rutas y la obsolescencia del parque automotor. "También hay un ferrocarril que prácticamente hoy no funciona y que en algún momento representó cerca de 45 millones de toneladas de carga cuando hoy es solamente 19 millones de toneladas", resaltó. Añadió el tema del traslado: "No puede ser que US$ 54 sea el componente de flete para 400 kilómetros en la Argentina y US$ 35 sea el componente de 12.500 kilómetros para llegar a China en una bodega", observó.

"Hay que seguir trabajando también en los costos relacionados con la evolución de retenciones y todo lo que hace que el productor hoy no reciba más del 45% de un precio internacional", siguió.

Gustavo Oliverio. Foto: LA NACION

Oliverio habló de las preocupaciones a nivel "plan estratégico" de la Argentina. "No tiene que ver solamente con la rutas o con la energía, sino con una reforma fiscal inteligente, con el diseño de una política comercial externa donde no participa solamente el sector agropecuario, porque cuando avancemos con el acuerdo Mercosur-Unión Europea vamos a tener que acordar con el sector industrial, porque va a ser exportar pero a la vez importar", advirtió, y continuó: "Acabamos de tener una crisis de importaciones cuando estamos a niveles mínimos y está todo el mundo pensando en volver a cerrar el país. Hay discusiones de fondo que debemos tener independientemente del signo político".

¿Cuál es el horizonte? Vilella habló de la necesidad de "construir una utopía". Explicó: "La Argentina no tiene una visión de hacia dónde quiere ir. Ese horizonte debería ver cuál es nuestro potencial, y tenemos que ver que a nivel global los consumidores ingieren un 60% de alimentos elaborados afuera de su casa, o porque los compran en algún lugar o porque son del supermercado pero les agregan el microondas o agua caliente". Agregó que aquella utopía "es posible" pero que para eso debe haber inversión en infraestructura y en agregado de valor. "Eso ocurre cuando hay reglas del juego potables", resaltó.

Un factor más puede ser un "atajo" para llegar a ese horizonte: la innovación. "Cuando superás trabas de infraestructura o carga impositiva aparecen nuevos obstáculos y la innovación es clave. Tuvimos casos como la siembra directa y las silobolsas. Las empresas del futuro son aquellas que estén atentas permanentemente a detectar cambios que nos van a hacer más competitivos", opinó Lugano.