El intendente, del FPV, logró que un juez local aceptara un amparo por supuesta falta de informes; Vialidad Nacional lo niega

Un conflicto político para obras en la autopista Pilar-Pergamino. Foto: Archivo

LA PLATA.- Hace dos meses que la obra de la autopista Pilar-Pergamino, en un tramo a la altura de San Antonio de Areco, está frenada. Un juez de faltas comunal aceptó el pedido del intendente de esa ciudad, Francisco "Paco" Durañona (FPV), de paralizar los trabajos en 15 kilómetros de la traza "por no presentar los informes de impacto hidráulico y ambiental". Vialidad Nacional y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) coinciden en el rechazo. El permiso "ya está aprobado", dijo el ente provincial.

El titular de Vialidad, Javier Iguacel, le respondió a una vecina de la zona por Twitter que Durañona "envió un juez municipal y la policía local a detener las obras. Las personas y máquinas las llevamos a otros tramos. Vamos a resolverlo". El organismo nacional se presentó en un juzgado federal para que defina si ese juez de faltas tiene injerencia en el tema.

La autopista, que recorre la traza de la Ruta 8, tiene varios tramos adjudicados a distintos contratistas. Dos de ellos pasan por San Antonio de Areco: en uno ganó la licitación Iecsa, la empresa que pertenecía al primo del presidente Ángelo Calcaterra y ahora es Sacde. En otro hay una Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por las firmas Vialmani, Hidraco y Alquimac. Este tramo, entre el kilómetro 117,5 y el 135,8, en San Antonio de Areco, está parado.

Según el municipio, la paralización se da por la inexistencia de un estudio de impacto ambiental aprobado por el OPDS, un estudio de aptitud hidráulica aprobado por la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas del Ministerio de Infraestructura bonaerense y un plan de mitigación de riesgos viales.

Voceros del Ministerio de Infraestructura dijeron a LA NACION que "ya está todo presentado, terminaron de hacerlo la semana pasada, así que la aptitud hidráulica sale a la brevedad", aunque advirtieron que esto no significa que "esté todo ok". En el OPDS confirmaron que "están todos los permisos de todos los tramos de la Ruta 8 aprobados".

Durañona dijo que habían pedido que se presenten los planos de obra, el impacto hidráulico y el impacto ambiental "porque hay un movimiento de suelo infernal y acá nosotros tenemos muchos problemas con la inundación. No tienen ni planos ni los impactos, con lo que decidimos clausurar la obra hasta que presenten esa documentación".

El titular de Vialidad explicó: "El juez, de un juzgado de faltas creado por el intendente, es el que se presentó con la policía local diciendo que faltaba documentación al municipio para estar seguros de que lo que se estuviera haciendo estaba bien hecho, por lo tanto la obra no debía seguir. Le llevamos la información y no habilitó nada. No habíamos presentado esa documentación en el municipio porque no es requisito".

"Pusimos toda la gente y las máquinas de ese tramo en otro para no perder tiempo, y nos presentamos a un juzgado federal para resolverlo", advirtieron en esa dependencia.

"Estamos transformando la Ruta 8 entre Pilar y Pergamino en una moderna autopista, con cruces a distinto nivel, distribuidores y variantes en las ciudades para evitar la circulación de camiones en los centros urbanos", dijo ayer Guillermo Dietrich, jefe de esa cartera nacional, durante una recorrida por la traza.

"Esta obra fue anunciada hace más de diez años y contratada hace ocho. Hasta diciembre de 2015 se había avanzado un 12%, y hoy se están ejecutando un total de 167 kilómetros y generando 1500 empleos. Antes de fin de año estará habilitada la autopista desde Pilar hasta Solís. La obra completa estará finalizada en junio de 2019", detalló Dietrich.