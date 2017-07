Chris Froome acaricia su cuarto Tour y Rigoberto Urán el subcampeonato

El británico quedó a un paso de repetir sus victorias en la prueba francesa que logró en 2013, 2015 y 2016

Froome a punto de lograr su cuarto Tour. Foto: AFP

MARSELLA, Francia (dpa) - El británico Chris Froome sentenció virtualmente la conquista de su cuarto Tour de France de ciclismo tras registrar el tercer mejor tiempo de la contrarreloj, mientras que el colombiano Rigoberto Urán se aseguró terminar subcampeón de la ronda gala, a falta de la jornada final mañana en París.

La cronometrada, penúltima etapa del Tour, se corrió en Marsella y allí Froome mostró que su liderato no estaba en duda, al terminar a solo seis segundos del ganador de la prueba, el polaco Maciej Bodnar. A pesar del gran esfuerzo, Urán no pudo superar al líder del equipo Sky, que le saca casi un minuto en la general. El francés Romain Bardet no tuvo su mejor día, pero completará el podio mañana en la capital francesa.

Urán había puesto el tono el viernes al declarar que el de hoy era "el día más importante" de su carrera. El del Cannondale actuó en consecuencia, pues a pesar de un mal primer parcial, remontó para situarse octavo a 21 segundos de la punta.

Pero Froome, doble medallista olímpico en contrarreloj, no dejó ningún resquicio: segundo mejor tiempo en el primer "checkpoint", y cuarto ya en Notre-Dame de la Garde. A partir de esos parciales, llegó con fuerzas de sobra para rematar y terminar tercero, a apenas seis segundos del ganador.

Bardet, como era previsible, no logró defender el segundo lugar que tenía al arranque de la jornada, pues finalizó bastante lejos del liderato, a casi dos minutos. Sin embargo, aprovechará los ahorros que sacó en la montaña para poner el tricolor francés en el podio de los Campos Elíseos.

Menos fuerte que en ediciones pasadas (hasta ahora no ganó ninguna etapa), a Froome le bastó con manejar bien los tiempos y las fuerzas para volver a imponerse en la ronda gala, tras sus victorias en 2013, 2015 y 2016. El británico, de 32 años, se confirma así como uno de los grandes dominadores del ciclismo en esta década.