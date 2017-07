Peña defendió al Gobierno en la Bolsa, ante un auditorio entre preocupado y apático

Dijo que el país será uno de los de mayor crecimiento del mundo

Gabbi y Peña, ayer, durante el acto por el 163° aniversario de la Bolsa. Foto: Télam

Para el jefe de Gabinete, Marcos Peña, es "muy probable" que este año la Argentina "sea uno de los países de mayor crecimiento económico del hemisferio occidental".

El funcionario expresó su pálpito, que contradice las proyecciones del mercado y de los organismos internacionales, al cerrar el acto por el 163° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde concurrió en reemplazo del presidente Mauricio Macri, que viajó a Mendoza para participar de la Cumbre del Mercosur.

El pronóstico optimista surgió en un festejo que, pese a la sintonía que hay entre las autoridades del mercado y la actual administración, resultó bastante apagado y carente de entusiasmo.

Tal vez porque a la ausencia de Macri (ya había avisado que no concurriría, lo que no dejó opción para correr la fecha como en otras oportunidades) se sumaron las preocupaciones que por estos días embargan a los operadores, que imaginaban a esta altura haber recuperado la categoría de "emergente" y no sólo conservan la de mercado "fronterizo", sino que ven demoradas la reforma a la ley de mercado de capitales con sesgo intervencionista que dejó como legado el kirchnerismo.

A eso se agrega la confusa posición que comienza a mostrar el Gobierno en materia impositiva, tras el cortocircuito entre la AFIP y Hacienda por un gravamen retroactivo a la compra y venta de acciones a no residentes y los trascendidos que indican que se analiza incluir un impuesto a la renta financiera si avanza el año que viene con la postergada reforma fiscal.

"Fijate que lo que anunciaron fue la suspensión por 180 días de la resolución de la AFIP, no su derogación", se quejó ante LA NACION un conocido operador que pidió anonimato.

Al tono del acto aportó mucho Peña con un discurso monocorde que no recibió de la concurrencia más que un respetuoso aplauso final. El jefe de Gabinete dedicó toda su exposición a defender la política económica oficial y cargar contra "los nos critican porque vamos demasiado lento" o los que consideran "que vamos demasiado rápido".

Antes el presidente de la Bolsa porteña, Adelmo Gabbi, había sido un canto al optimismo pese a que sostuvo que hoy "Argentina no es competitiva por los altos costos fiscales y los altos costos laborales".

Aun así celebró que el país "esté camino a una normalización" y valoró que el Gobierno "se mantenga en la dirección correcta". Por esta razón advirtió que las próximas elecciones pueden ser cruciales para no perder ese rumbo y recordó que el banco Morgan Stanley no elevó la categoría asignada al mercado accionario "por no tener certeza aún de que los cambios sean irreversibles".