Massa busca votos en el súper

Foto: Prensa 1 País

"Hay $ 5 que no son polenta, son impuestos. Hay $ 8 que no son yerba, son impuestos", explicaba ayer Sergio Massa a los clientes de un conocido supermercado de San Justo, en La Matanza. El candidato a senador de 1 País fue con Felipe Solá y los postulantes al Concejo Deliberante local para dar a conocer su plan "Bajemos los precios", que propone eliminar el IVA de once alimentos de la canasta básica.