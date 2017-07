Advierten que, si Maduro no detiene la Constituyente, Venezuela será suspendida permanentemente del Mercosur

Así lo afirmó el canciller argentino, Jorge Faurie, durante la cumbre del bloque regional realizada en Mendoza

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto al canciller argentino, Jorge Faurie. Foto: LA NACION / Marcelo Aguilar López

MENDOZA.- Si Venezuela no altera su intención de llamar a una elección para una Asamblea Constituyente, a contramano de lo que reclama la oposición, el Mercosur recurrirá a "la suspensión permanente de ese país en todos los órganos" del bloque, dijo el canciller argentino, Jorge Faurie.

En la Cumbre del Mercosur que se celebra en esta ciudad cordillerana, Faurie confirmó que los miembros del bloque (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) firmarán mañana un documento en el que pedirán al presidente Nicolás Maduro que abra un diálogo con la oposición de su país y suspenda la convocatoria a la elección de constituyentes para una reforma constitucional. Si no lo hace, le avisarán que será suspendido de forma definitiva del Mercosur.

"Algunos lo podrán leer como una expulsión, pero en este momento no tenemos que entrar en si es suspensión de esto o lo otro. Tenemos que hablar de que en Venezuela no hay una democracia. Y lo vamos a ratificar si no hay capacidad de diálogo en Venezuela", sostuvo el canciller Faurie.

Consultado sobre la diferencia con la suspensión que pesa actualmente sobre Venezuela, el funcionario indicó que "esta sería permanente, una suspensión de fondo. Una cosa es decirle 'vos estás retrasado en hacer tus deberes de casa', y otra es decirle 'vos no está preparado para ser miembro de este proyecto porque no sos democrático".

"La democracia (en Venezuela) no está funcionando, lo que no quiere decir que no pueda volver a funcionar" Jorge Faurie Compartilo

En este sentido, Faurie explicó que Venezuela estaba suspendida "porque no incorporó toda la normativa del Mercosur", asimilándola a una decisión técnica, y la diferenció completamente de la medida más severa que analiza ahora el Mercosur.

Faurie enumeró todos los intentos de diálogo que diferentes países tuvieron con Venezuela, e indicó que "la convocatoria a la asamblea constituyente marcha en el sentido opuesto a la disposición de diálogo, porque alejan completamente a la otra parte, que también es parte de este diálogo".

"A mi me resulta inconcebible, a esta altura de la vida, que se discuta cuándo hay democracia y cuándo no hay democracia. La democracia (en Venezuela) no está funcionando, lo que no quiere decir que no pueda volver a funcionar", expresó el canciller.

Además consideró que en Venezuela "todo está alterado. Está alterado el proceso eleccionario, está alterado el funcionamiento de la Asamblea Nacional, el del Supremo Tribunal, es decir que las instituciones no están funcionando. Y eso define que no hay democracia".

Para el funcionario argentino, "el sistema democrático está fundado a través de la consulta periódica de la voluntad popular, en elecciones libres, supervisadas, transparentes. Si para hacer las elecciones cambiamos el calendario y las reglas del juego, decimos quienes pueden ser elegidos y quienes no, estamos marchando a una democracia imperfecta y que tiene un reordenamiento que ya no responde a las necesidades de su pueblo".

A tono con estas definiciones, el tema Venezuela acaparó buena parte de la jornada de debate, que congregó a delegaciones de los cuatro países que integran el Mercosur, más países asociados. La cancillería argentina informó que hubo representaciones de Chile, México, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Guyana.

Acuerdo comercial del bloque con la Unión Europea

El otro tema de fondo fue el acuerdo comercial que el Mercosur busca firmar con la Unión Europea (UE) y Faurie aseguró, en la misma entrevista, que se espera concluir el demorado convenio en diciembre.

"Lo que vamos a tener (para esa fecha) es un acuerdo político que determina qué cosas están totalmente negociadas, todo lo que hemos logrado cerrar en materia comercial, política, social, de cooperación. Es decir, un conjunto de los pilares que tiene un proceso negociador. Esos términos van a tener que quedar completamente definidos para diciembre, esas son nuestras expectativas", indicó el canciller.

Hoy comenzaron a llegar a Mendoza los mandatarios que mañana participarán en la cumbre. El primero en arribar fue el uruguayo Tabaré Vázquez, seguido por la chilena Michelle Bachelet.

En tanto, pasadas las 22, llegó el presidente Mauricio Macri, acompañado de su esposa Juliana Awada. El mandatario participará mañana de un almuerzo junto a los presidentes presentes y con los que faltan por llegar: el mandatario brasileño Michel Temer, y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, junto al bolivano Evo Morales.

La jornada de mañana, en tanto, servirá para que los presidentes discutan y ratifiquen el documento final que hoy elaboraron las cancilleres, y Brasil asuma la presidencia rotativa del bloque.

Agencia Télam