Ultimátum del Mercosur: expulsarán a Venezuela si Maduro no da marcha atrás

El texto que firmarán los otros miembros plenos del bloque regional le advertirá que si insiste en convocar a una Constituyente, su país será suspendido en forma permanente

El canciller Faurie junto a Dujovne, en la reunión de ministros de ayer. Foto: Marcelo Aguilar López

MENDOZA.- La advertencia tiene la fuerza de un ultimátum: si el presidente venezolano, Nicolás Maduro , insiste en realizar las elecciones del 30 de este mes para convocar a una Asamblea Constituyente, el Mercosur podría suspenderlo de forma permanente. El intento del mandatario le otorgaría poderes plenos y limitaría todavía más la ya muy debilitada democracia venezolana.

El llamado del Mercosur es un anticipo de la expulsión de Venezuela del bloque regional. Ése será uno de los principales puntos que tendrá el documento que firmarán hoy en esta ciudad los presidentes Mauricio Macri , Michel Temer (Brasil), Horacio Cartes (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay).

Hasta ayer a última hora no estaba claro si Evo Morales (Bolivia) y Michelle Bachelet (Chile), presidentes de países asociados al bloque, también suscribirán el texto.

"Estamos haciendo el esfuerzo para tratar de disuadir a Venezuela para tener una instancia de diálogo. Pero la solución de Venezuela tiene que partir de ellos. Si el 30 de julio ellos no han alterado la convocatoria, generan una grieta difícil de subsanar", dijo a LA NACION el canciller Jorge Faurie .

El presidente Mauricio Macri llegó anoche a esta ciudad para participar de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, y firmará hoy el documento que tendrá a Venezuela como eje central.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la decisión de echar a Venezuela, en caso de que Maduro no acepte el reclamo que le harán hoy los integrantes del Mercosur, se realizará antes de la próxima reunión del bloque prevista para diciembre. "No hay margen para esperar mucho tiempo; no vamos a esperar a la próxima cumbre", adelantó Faurie.

El documento también pondrá énfasis en los avances del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Gobierno aspira a anunciar antes de fin de año. El entendimiento, que ya lleva 15 años de negociaciones, se aceleró en los últimos meses a partir de las medidas proteccionistas de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Ayer Maduro ordenó la detención "por terroristas" de los dirigentes opositores que participaron del paro contra su administración, y calificó de "ilegal" la reunión de sus pares en esta ciudad.

De esa forma, mientras en Venezuela crece la tensión, la situación política y social que atraviesa ese país volvió a protagonizar la cumbre del Mercosur. Si bien no fue el único tema, se llevó gran parte del debate en la reunión preparatoria de la que participaron los cancilleres y algunos ministros.

"Nos preocupa especialmente lo que ocurre y pedimos que las autoridades venezolanas se abstengan o desistan de realizar la elección para conformar la Constituyente. Ese sería un paso en una dirección no deseada", dijo el vicecanciller Daniel Raimondi, en conferencia de prensa.

Esa medida, de concretarse, no implicará sanciones económicas para Venezuela.

Los integrantes del Mercosur no tienen pensado avanzar con castigos comerciales, porque eso perjudicaría a la ciudadanía. "Cualquier medida que se adopte tiene especial énfasis en no afectar al pueblo venezolano de ninguna manera", destacó Raimondi, durante su charla con los periodistas.

Así, la posición del Mercosur se endurecerá en línea con la posición que mostró desde que asumió en su cargo el presidente Macri, quien aseguró en más de una oportunidad que Venezuela no es una democracia y que en ese país no se respetan los derechos humanos.

Incluso, hace una semana, el líder opositor Leopoldo López, quien salió de la cárcel después de permanecer detenido más de tres años, llamó al Presidente para agradecerle por su respaldo.

"La Argentina ya se ha manifestado con preocupación por la crisis social, política y la gran cantidad de gente que ha perdido la vida. Nos parece que es importante que el Mercosur, como grupo regional, se manifieste sobre esa situación condenando los hechos de violencia, bregando por el restablecimiento de las instituciones democráticas, las libertades civiles y la restitución de los derechos humanos", agregó Raimondi, segundo de la Cancillería.

La situación actual

Hoy Venezuela está suspendida por una razón más jurídica que política relacionada con el incumplimiento de los compromisos para convertirse en un miembro pleno.

Con la nueva sanción que prepara el bloque regional se aplicaría el protocolo de Ushuaia para la defensa de la democracia, que en la práctica representa la salida de Venezuela de todos los órganos de acción del Mercosur.

"Venezuela ya está suspendida, sí. Pero este caso será por una cuestión política. Será también importante que el grupo regional pueda manifestarse en una cuestión tan sensible", resaltó Raimondi.

Otro de los presentes en la Cumbre de Jefes de Estado que aludió directamente a la cuestión de Venezuela fue el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , quien manifestó que en el régimen de Nicolás Maduro "no funcionan las normas básicas del Mercosur".

Apenas pisó suelo argentino, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, también hizo referencia a la problemática que abrió en la región el caso Venezuela. "Consideramos que una política de Estado de nuestro país es el respeto al derecho internacional de no intervención en asuntos internos de otros países. Es un momento triste para el pueblo venezolano, rechazamos la violencia. Uruguay tiende su mano para ver si encontramos el camino de la búsqueda de soluciones", dijo el mandatario uruguayo.

Venezuela deberá responder a la advertencia del Mercosur antes del 30 de julio, cuando se celebrarán las elecciones para la Asamblea Constituyente.

Postales de Mendoza

Dujovne apuntó al kirchnerismo

MENDOZA.- No sólo hubo lugar para la política regional en la cumbre del Mercosur. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, apuntó contra el kirchnerismo y enfatizó que en la actual gestión se dejó de "saquear el Banco Central". A, respecto, aseguró: "Hemos decidido dejar de saquear al Banco Central. Ya no le retiramos dólares a cambio de papelitos de colores". Defendió el financiamiento del Gobierno y dijo que ese esquema se reemplazó por un "endeudamiento transitorio, hasta que cerremos nuestra brecha fiscal".

La prueba de fuego gastronómica

La ciudad es potencia en vino y gastronomía, y esta noche tendrá una prueba de fuego en la comida que el canciller Jorge Faurie ofrecerá para sus pares y los ministros presentes en la Cumbre del Mercosur. El lugar elegido es la bodega Los Toneles, nombre que adquirió por las enormes vasijas de roble francés donde criaban sus vinos y declarada patrimonio cultural de la provincia.