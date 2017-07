Mauricio Macri llegó a Mendoza para participar de la Cumbre del Mercosur

El Presidente llegó pasadas las 22 de ayer junto a su esposa, Juliana Awada

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto al presidente Macri y su esposa, a su llegada a la provincia por la Cumbre del Mercosur. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El presidente, Mauricio Macri , llegó anoche a la ciudad de Mendoza junto a su esposa, Juliana Awada , para participar de la Cumbre del Mercosur realizada en esa ciudad cordillerana.

El mandatario arribó pasadas las 22 para cerrar hoy la cumbre del bloque regional, en la que participarán los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, de Chile, Michelle Bachelet, de Brasil, Michel Temer, de Paraguay, Horacio Cartes, y Evo Morales, de Bolivia.

Ayer, tras una una jornada intensa, los cancilleres de los países del Mercosur le pusieron plazo a la salida de Venezuela del bloque comercial si el presidente del país petrolero, Nicolás Maduro , no detiene la Asamblea Constituyente, decisión que ha impulsado decenas de manifestaciones en ese país que han dejado cerca de 100 muertos.

El canciller argentino, Jorge Faurie, expresó que si Venezuela no altera su intención de llamar a una elección para una Asamblea Constituyente, a contramano de lo que reclama la oposición, el Mercosur recurrirá a "la suspensión permanente de ese país en todos los órganos" del bloque.

"Algunos lo podrán leer como una expulsión, pero en este momento no tenemos que entrar en si es suspensión de esto o lo otro. Tenemos que hablar de que en Venezuela no hay una democracia. Y lo vamos a ratificar si no hay capacidad de diálogo en Venezuela", sostuvo el canciller.

La sesión plenaria de presidentes del Mercosur, Estados asociados y México está programada para las 10 y se iniciará con el discurso del presidente Macri.

Luego se presentará un informe de la Presidencia Pro Tempore a cargo de la Argentina, mientras que luego se procederá con las conversaciones entre los mandatarios.

Durante el cierre, la Argentina insistirá con la puesta en marcha del espacio pymes dentro del bloque regional, la facilitación del comercio y la necesidad de establecer una coherencia regulatoria entre los cuatros países.

Según pudo saber LA NACION, el presidente Macri participará de un almuerzo junto a los jefes de Estado del bloque, antes del cierre del evento que, además, transferirá la Presidencia Pro Tempore del bloque a Brasil.

