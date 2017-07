Emiliano Grillo quedó eliminado del Abierto Británico: "No puedo rescatar nada de este torneo"

Finalizó +9 en los dos días y no supera el corte. "Hice todo mal", fue el balance del chaqueño

Emiliano Grillo y una actuación discreta en el Open. Foto: Reuters

SOUTHPORT, Inglaterra.- La lluvia fue tormenta y el viento un huracán para Emiliano Grillo, que en el segundo día del Abierto Británico ya se quedó sin posibilidades. En una jornada donde pasó por todos los climas, en la cancha no logró hacer lo que quiso en ningún momento y ya quedó eliminado. Firmó una tarjeta de 73 en el día de hoy, +9 para el campeonato.

Cabeza gacha, mirada en el piso. Así se fue, sabiendo que nada de lo planeado resultó. "Qué te puedo decir, no hice nada bien", atinó a decirle a LA NACION una vez que finalizó su recorrido. Fue la segunda vez en siete majors que no logró superar el corte, después de no poder avanzar el fin de semana en el último US Open. "Hay que pensar en lo que vendrá", sostuvo el chaqueño.

"Hice todo mal. Por desgracia no puedo rescatar nada. Es cuestión de empacar e irnos", fue su autocrítica tras su eliminación en el Open. Así de sencillo. Un torneo y una semana que rápidamente pasarán al olvido para él.

Ya los primeros hoyos empezaron a mostrar lo que sería el recorrido de Grillo. Tuvo dos claras posibilidades de birdie en el 1 y el 2, pero sus putts no fueron certeros. En el par 3 del hoyo 4 todas sus chances quedaron truncas: tres putts para un bogey que dolió muchísimo. Le costó mucho volver al juego, incluso en el hoyo siguiente le pegó al pasto en una clara señal de bronca. Mientras tanto, el corte clasificatorio seguía dando cada vez más margen a los rezagados.

En el hoyo seis, el más complicado de la cancha, sepultó cualquier idea de resurgir. Fue doble bogey. Completó su recorrido, mientras el viento cada vez solpaba más fuerte y la lluvia estaba por tomar protagonismo. Bogey al ocho, birdie en el 12, bogey en el 15, un águila -casi albatros- en el 17 y un bogey final en el 18. Los últimos cuatro hoyos, con un diluvio que hizo muy lento el andar en la cancha. Será tiempo de dar vuelta la página para el chaqueño y pensar en lo que vendrá.