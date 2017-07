Los Mellizos están contentos: Ricardo Centurión, cada vez más cerca de Boca

Pese a que la mayoría de dirigentes no quería, Daniel Angelici decidió darle el gusto al cuerpo técnico y le hizo una oferta al San Pablo por Ricardo Centurión, que aún no había firmado su vinculación con el Genoa; la operación está encaminada y se volvería a calzar la N°10.

Ricardo Centurión, de regreso.

Boca parecía ser pasado para Ricardo Centurión desde el 25 de junio, fecha en la que se festejó en la Bombonera el título N°66 en su historia. Hace dos semanas se había despedido de los hinchas a través de un mensaje emotivo en sus redes sociales, Daniel Angelici había asegurado que no pagarían el alto número que le fijó el San Pablo de Brasil a su pase (6.300.000 dólares) y hasta la gente ya imaginaba a Edwin Cardona, el enganche colombiano que llegó al club en esta semana, con la camiseta N°10. Sin embargo, la bomba explotó fuerte. Porque a estas horas, la posibilidad de que el jugador siga vistiendo la camiseta azul y amarilla es concreta y cada vez más probable.

Las opiniones eran divididas y, por lo tanto, la balanza no se inclinaba hacia ningún lado. La comisión directiva no quería su continuidad por sus problemas extra futbolísticos; Guillermo y Gustavo Barros Schelotto le avisaron al presidente boquense que lo necesitaban en su plantel si querían cumplir el objetivo de obtener la Copa Libertadores 2018; los hinchas siempre lo quisieron, pero su exposición tan cansadora hizo que en la fiesta del campeón no reciba la ovación que le dedicaron en partidos anteriores. No obstante, la dirigencia pareció entender la necesidad del cuerpo técnico en el momento límite.

Gracias por todo perro @jrmazzoni11 Una publicación compartida de Ricardo Adrian Centurion (@adrianricardo1993) el 21 de Jul de 2017 a la(s) 7:14 PDT

Es que hace tres días, Ricky viajó a Europa para continuar su carrera en el Genoa, club en el que se desempeñó entre 2013 y 2014. Aquella noticia repentina reactivó las negociaciones entre la entidad paulista y la de la Ribera, que ofreció una cifra similar a la de los italianos. Y como el deseo del delantero siempre fue quedarse en Boca ("Si no me quedo, me retiro", supo declarar días atrás), en Brasil harán factible la operación, pese a que Centurión ya se había realizado los estudios médicos en la ciudad genovesa pero no había llegado a firmar el contrato. Boca fue a la carga como los Mellizos y sus jugadores querían. Finalmente, la novela tendrá un feliz desenlace.

De esta manera, el xeneize adquirirá el 70% del pase del jugador, que en las próximas horas estaría retornando al país para terminar de firmar los papeles y viajar lo más rápido posible a Ciudad del Este, sitio en el que el equipo está llevando adelante desde ayer la pretemporada. Si algo le faltaba a los Barros Schelotto y a los hinchas para ilusionarse aún más con ganar la competición continental 11 años después, era la noticia de que seguirán contando con Ricardo Centurión. El anhelo de todos está cumplido. Y la camiseta N°10 vuelve a tener a su dueño.