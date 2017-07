Martín Lousteau: "Si existe otra vez la posibilidad de Cristina es porque algo estamos haciendo mal"

El precandidato a diputado del frente Evolución pidió "discutir el futuro" con "énfasis y credibilidad" para que la población no vuelva "a mirar atrás"

Martín Lousteau, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires del frente Evolución, aseguró hoy que la ex presidenta Cristina Kirchner es "el pasado" y consideró que la dirigencia política no está "discutiendo el futuro con suficiente énfasis y credibilidad" porque "una parte de la población vuelve a mirar atrás".

"No tengo dudas de que Cristina [Kirchner] es el pasado. Se ve que no estamos discutiendo el futuro con suficiente énfasis y credibilidad para que una parte de la población vuelva a mirar atrás y diga «por ahí ese pasado estaba mejor». Algo no estamos haciendo bien", sostuvo en diálogo con A24.

Lousteau encabezó el martes el lanzamiento formal de su campaña para las primarias (PASO) con un acto en el que privilegió la presentación de propuestas en cuestiones como seguridad, salud, educación, transporte y género, entre otras.

Martín Lousteau dijo que "si existe otra vez la posibilidad de Cristina" es porque "algo" se está "haciendo mal". Foto: DyN / Pablo Aharonian

El ex embajador en Estados Unidos del macrismo y ex ministro de Economía de Cristina Kirchner no ahorró críticas contra el kirchnerismo. "Dejó más inseguridad, más pobreza, el narcotráfico adentro del país y trenes que no funcionan", aseguró. "Si existe otra vez la posibilidad de Cristina [es porque] algo estamos haciendo mal", lanzó.

Agencia DyN