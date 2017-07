River, entre el inicio de los trabajos para saber dónde jugará Enzo Pérez y las negociaciones por los que vienen y los que se van

El lugar en el equipo que Marcelo Gallardo le dará al volante mendocino es la gran incógnita de la pretemporada; mientras, la CD trabaja para terminar de delinear el plantel

River ya trabaja en Orlando. Foto: Prensa River

Segundo día de pretemporada para River en Orlando. Tras partir el miércoles a los Estados Unidos y luego de una lluvia que impidió trabajar ayer al aire libre, el plantel de Marcelo Gallardo se entrenó esta mañana por primera vez en las canchas que posee el complejo Omni Resort, donde se hospeda la delegación. ¿La misión? Llegar de la mejor manera posible al duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Guaraní de Paraguay que se jugará el martes 8 de agosto en el Monumental, tras ganar 2-0 en la ida.

Con cuatro caras nuevas -Germán Lux, Ignacio Scocco, Javier Pinola y Enzo Pérez- y otras cuatro que ya no están -Nicolás Domingo, Joaquín Arzura, Arturo Mina y Maximiliano Velazco-, el Millonario se encuentra terminando de delinear un plantel que, a priori, no sufriría muchas modificaciones más. Al moverse rápido en el inicio del mercado de pases, ya se consiguió el golpe de efecto para buscar jerarquizar y renovar al equipo.

Ahora bien, hay tres refuerzos que ya se saben qué lugar ocuparán. Lux, en principio, deberá correr desde atrás: Augusto Batalla, figura en los últimos partidos luego de tener varios traspiés, seguirá siendo el titular cuando River regrese a la acción. Pinola hará dupla central con Jonatan Maidana, sabiendo que Martínez Quarta está suspendido por doping y que Luciano Lollo no convenció en sus actuaciones del semestre. Y Scocco es el socio perfecto para Lucas Alario en la delantera, relegando a Marcelo Larrondo y Carlos Auzqui al banco de suplentes.

Por eso, el gran interrogante de cara al inicio de la competencia será el lugar que ocupará Enzo Pérez en un equipo que ya salía de memoria, previo a la suspensión de Martínez Quarta y la venta de Sebastián Driussi. Con los dos puestos ya cubiertos, el Muñeco tendrá que pensar y definir qué fichas mover para insertar al ex Valencia. Al día de hoy, cambiar el sistema -relegando a Scocco para jugar con un solo delantero, por ejemplo- no parece ser una opción viable, ya que el 4-1-3-2, variando a 4-4-2 cuando es necesario, se ha consolidado en el último tiempo.

Hay una cuestión central: la versatilidad del jugador, ya que no solo puede jugar como volante por derecha, sino que también se puede mover como interior, doble cinco o hasta único volante central, ya que a lo largo de su carrera ha pasado por todos los sectores del mediocampo. Quizás, el primer fusible que aparece en la lista es Rojas: sus últimas actuaciones demostraron que su nivel decayó en el último tiempo, tras un semestre intenso para él - volvió de México cuando todavía estaba en competencia-, y además, Nacho Fernández y Pity Martínez han demostrado que son influyentes dentro del circuito futbolístico.

Sabiendo que el último partido de Pérez fue el 21 de mayo ante Villarreal por la Liga de España, no sorprendería que Gallardo decida salir al terreno de juego con el mismo equipo que ganó en Paraguay y relegar al volante de 31 años como relevo. "Necesito hacer una pretemporada porque vengo de un largo tiempo sin jugar, sin tener competencia, más allá de haber estado entrenando particularmente", explicó Pérez. "No soy de elegir puestos ni en qué posiciones tengo que jugar. Gallardo sabe lo que le puedo dar al equipo, y en cualquier posición que me pongan voy a tratar de sumar. River tiene un plantel muy amplio, de grandes jugadores, con una base muy buena. Uno se lo tiene que ganar en el día a día. Acá no importa de dónde venís ni nada, porque es un club grande".

Nacho Fernández, uno de los hombres con los que deberá asociarse, opinó sobre su llegada. "Estar en river y ganarse un lugar es muy difícil. Es un club grande y no te podes relajar, tenes que renidir el maximo porque sino llega otro que está mejor que vos", comentó en diálogo con FM Classique 106.5. "Los refuerzos que llegaron son importantes. En el caso de Enzo Pérez, es una competencia que jerarquiza al plantel y hace que uno entrene al 100% para ganarse un lugar".

De La Cruz es el apuntado

Mientras tanto, la dirigencia millonaria trabaja para terminar de dar las últimas puntadas en el armado del plantel. Hay una cuestión central: Gallardo desea a Nicolás De La Cruz cómo último refuerzo y no tiene en mente incorporar, por ahora, otro jugador. Así, con Leonel Vangioni listo para arribar a Monterrey de México, el joven charrúa uruguayo se encuentra a la espera de la definición de su pase a Europa para poder negociar con River para llegar a préstamo.

"Lo único que tengo yo es que va a haber una reunión en Italia. No sé con qué equipo. Yo no soy comunitario y por eso ese tema se demoró tantos días. Los tiempos en Europa son totalmente distintos. No hay apuro por parte de los equipos de allá, recién están cerrando algunos fichajes. Mientras tanto estoy entrenando en Liverpool, que me dio todo, y estoy esperando a ver si se sale del país o no", declaró De La Cruz en Crack Deportivo. "Es un tema de esperar a que se den los papeles, las fichas, a partir de ahí veré. Si Dios quiere voy a vestir la camiseta de River. Le tomé mucho cariño al club por el paso de mi hermano, por ir a los partidos y a algún que otro entrenamiento. Ahora le di la prioridad y ya tuve una charla con Gallardo".

PSV de Holanda y Milan de Italia son los dos equipos que más interés mostraron en contratar al volante ofensivo y en las próximas horas podría haber definiciones de su futuro. Al no tener pasaporte comunitario, se demoró lo que en un principio parecía cerrado con el club italiano por 12 millones de euros. La idea del futbolista es seguir un año en Sudamérica por el nacimiento de su hija a fin de año.

La situación de los prescindibles

Por otro lado, aquellos jugadores que no viajaron a la pretemporada siguen buscando su lugar. Nicolás Domingo ya lo hizo: rescindió su contrato en River -le quedaban dos años y medio- y ayer se realizó la revisión médica para arribar a Independiente por tres temporadas. Por ahora, es el único de los futbolistas que ya tiene destino de los que Gallardo ubicó en la lista de prescindibles.

Arturo Mina rechazó la oferta que realizó Cerro Porteño cuando ya estaba todo acordado entre River y el club paraguayo -un millón de dólares por el 30% del pase-. La decisión del defensor ecuatoriano decidió pasó por el ofrecimiento de su contrato, que era inferior al que tiene actualmente en la Argentina. Ahora, se esperan por ofertas de Rusia y Turquía.

Joaquín Arzura pasaría a préstamo por un año a Osasuna, que juega en la segunda división, con una opción de compra de 2 millones de dólares, mientras que Nicolás Bertolo partiría a Bari de Italia a préstamo con obligación de compra si el equipo asciende, pero no se descarta la posibilidad de que continúe en Banfield, ya que es el deseo del jugador. En tanto, Maximiliano Velazco busca club para continuar su carrera, posiblemente también a préstamo.