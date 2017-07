Licha López amaga con el retiro del fútbol al no poder recuperarse de las lesiones

El delantero de Racing tuvo una temporada discontinua por su estado físico, aunque de todas maneras sueña con jugar la Copa Libertadores

Licha López dejó abierta la puerta para el retiro.

"Pienso en el retiro porque me está costando bastante volver de la lesión", declaró Lisandro López en diálogo con radio Mitre. El delantero de Racing reconoció no sentirse con las mismas fuerzas y entusiasmo para afrontar el torneo.

"Me está costando bastante volver de la lesión. Deseo con toda mi fuerza jugar la Libertadores, pero no la voy a pasar mal", expresó Licha, que no tuvo el mejor comienzo de año debido a la rotura parcial del ligamento colateral de su rodilla izquierda. Desde ahí, nunca recuperó su plenitud. Por eso reconoce pensar en el adiós, pero por el momento es cauteloso "Hay que ir semestre a semestre".

El DT Diego Cocca , con quien aclaró no tener ningún problema, aún cuenta con él de cara a todos los compromisos que Racing. Además, el delantero de 34 años se ilusiona respecto de la energía colectiva del plantel y, si bien hubo un recambio importante, el equipo estará fuerte y con personalidad. "Se va a ver un Racing fuerte. Un equipo serio. Se hizo un recambio grande, muchos con experiencia, no se si era necesaria la renovación pero aspiro que sea todo para mejor".