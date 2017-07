15 apps gratis para hacer música con la tablet

No sé si es cierto, como aseguraba TechCrunch en febrero del año último, que las tablets han muerto. Pero el objeto mágico de Steve Jobs se ha transformado en un anotador carísimo (se lo ve mucho en la tele) o en una notebook muy limitada. Pensaba en eso el otro día, mientras volvía a ensamblar mi estudio MIDI, mudado dos veces en los últimos 18 meses, y entonces caí en la cuenta de algo. Hay un espacio donde las tablets se han ganado un lugar de honor: la música.

Tanto, que Jordan Rudess, uno de los tecladistas más destacados de la escena del rock progresivo, de formación clásica, pero con un hambre tecnológica insaciable, ha creado su propia app, un instrumento musical increíble, del que hablaré en un rato.

La cosa es que mientras nunca logré que mi tablet se impusiera en ninguna de las cosas que normalmente hago con las computadoras y smartphones (escribir, leer, ver cine, oír música, editar fotos y video, redes sociales e Internet en general), me resulta indispensable en mi modesto estudio MIDI.

Como ocurrió en otra época con Atari y, sobre todo, con Apple, la marca de computadoras asociada con la música sigue siendo la de la manzanita. La iPad es la herramienta que eligen los profesionales.

Ahora, si como es mi caso, tenés una tablet con Android, a no desesperar. Han ido mejorando su velocidad de respuesta -que durante años fue su talón de Aquiles- y la oferta de apps aumentó en consecuencia. Hoy, con unos 50 o 100 dólares se pueden adquirir programas excelentes.

OK. Entendí. Más bien tenés ganas de jugar un rato o aprovechar las vacaciones de invierno para que tus chicos hagan algo más creativo que mirar videos en YouTube. Ahí vamos. Prometido, todas las apps que propongo aquí (en algunos casos las vengo usando desde hace años) son gratis. Todas, excepto una. Y, si te gusta hacer música, te garantizo que no vas a dudar un instante en invertir los dos dólares que esa app en particular cuesta. La dejaré, claro está, para el final.

Dos asuntos antes de ir a la lista. Primero, hablamos recién de niños. Bueno, algunas de estas apps pueden ser muy, pero muy divertidas para un chico. Y también pueden resultar muy, pero muy bochincheras. Por ahí no está mal tener auriculares a mano.

Segundo, hay en la tienda de Apple 3 millones de apps. Seguro que conocés otros programas de música que están buenos, son gratis y no piden permisos absurdos. En los comentarios podemos completar esta lista de recomendados.

ORG 2017

Simula una estación de trabajo y, no me pregunten cómo, sus autores lograron poner en una pantalla ínfima muchísimos controles y opciones. Tiene varios formatos de teclados, joystick y cinta, conexión MIDI y una decente oferta de sonidos y ritmos, que puede ampliarse por alrededor de 72 pesos.

En un teléfono, es perder el tiempo. ORG 2017 pide a gritos una tablet de 10 pulgadas como mínimo. El teclado MIDI externo no está en absoluto de más, porque tocar el piano en un display es como tipear textos largos en la tablet. Inviable.

La app sufre algunos problemas al momento de comprar sonidos y ritmos adicionales, aunque a la larga funciona. Pide, lo mismo que la serie G-Stomper que cito más abajo, acceso al teléfono; muy probablemente esto es para detenerse en el caso de que entre una llamada, pero se trata de un permiso sensible. El fabricante (Sofeh Sunrise) tiene en su sitio un programa similar, pero para Windows. ORG 2017 parece derivado de aquél.

ORG 2017.

Plasma Sound

La instalé hace mucho y no se actualiza desde 2012, pero sigue siendo una app extraordinaria. Se trata (como la de Rudess) de un programa creado para una banda real, Shy Guy Says. Obra de R. J. Marsan, es de código fuente abierto y se trata, en rigor, de una nueva clase de instrumento musical. Al revés que ORG 2017 o los innumerables pianos y sintetizadores que hay para Android y iOS, Plasma Sound se olvida de los teclados tradicionales y transforma la pantalla táctil en un nuevo medio de expresión. Suma a esto un vistoso despliegue de efectos visuales para un resultado no sólo sorprendente, sino innovador e hipnótico. Incluye un secuenciador. Imperdible.

G-Stomper Rhythm

La serie G-Stomper, de Planet-H, tiene varias apps musicales, algunas comerciales y otras gratis, como Rhythm, que, como indica su nombre, es una máquina de ritmos. Clásica, nada nuevo en este sentido, pero bien completa. Se pone densa con los avisos por momentos. Menos ambiciosa, aunque más fácil de usar y con varias máquinas de ritmo clásicas preseteadas (Roland TR-707, 808, 909 y 606; Korg R-55, Casio RZ-1, Yamaha RY-30, batería de rock y de pop y hasta la Commodore 64), Drum Machine es una buena alternativa. Ofrece un secuenciador sencillo.

G-Stomper Rythm.

Ethereal Dial Pad

Inspirada en el Theremin, aunque en este caso hay que tomar contacto con el instrumento, Ethereal Dial Pad hace muchísimo tiempo que está en la tienda de Android, y sin cambios. Sigue siendo, sin embargo, de las más interesantes y originales. Tiene la onda de Plasma Sound, pero sin multitoque (o sea, es monofónica), por lo que es más fácil de usar. Se recomienda mantenerla lejos del alcance de los niños. Sé por qué lo digo.

Ether Pad

Subiendo rápido en mi ránking está Ether Pad (a veces aparece como Ether Surface), que también usa la pantalla táctil como una forma innovadora de controlar el instrumento musical. Pero en este caso tiene más opciones, es más versátil y ofrece multitoque. Necesita ampliarse, sobre todo en los timbres, pero vale la pena probarla. Semejante, con algunas opciones adicionales y una interfaz verde que a uno le dan ganas de salir corriendo, está Saucillator.

Oval Synth

Una de las posibilidades que da una pantalla táctil es la de explorar nuevas formas de ejecutar los instrumentos. Oval Synth es un excelente ejemplo de cómo apartarse del teclado tradicional y obtener muy buenos resultados. trae toneladas de sonidos y ya está entre mis favoritas.

Otra, también interesante, es Sphere Tones. Todavía le tengo que tomar la mano.

Oval Synth.

Sphere Tones.

Sintetizadores

Hay docenas de sintetizadores en las tiendas de apps. En general, existe una relación inversamente proporcional entre lo divertido de la interfaz y la calidad del instrumentos. Los que más me gustan son:

* EasySynth, austero, pero repleto de opciones.

* Common Analog Synthesizer y Common FM Synthesizer; ambos con interfaces simplísimas, pero con un trabajo estupendo al emular sintetizadores analógicos (como los Moog, digamos) y de FM (como el Yamaha DX-10), respectivamente.

Common Analog Synth.

* SynPrezFM, otro sintetizador por síntesis de FM, pero esta vez con 1024 sonidos ya programados, arpegiador y varias opciones más. Tiene (qué casualidad) una interfaz sencilla que pide a gritos una pantalla grande. Ofrece un Modo Experto -un agujero negro de tiempo para los que programamos sintetizadores- y conexión MIDI.

SynthPrezFM.

* ModSynth es del mismo autor que EasySynth, pero en este caso se trata de un sintetizador modular. Pese a que viene con algunos instrumentos ya preparados, su potencial se despliega al crear nuestros propios sonidos. Requiere, sin embargo, de algunos conocimientos técnicos. Otro modular altamente recomendable es SunBox; vale mucho más que su precio de 5,99 dólares.

* DRC es un sintetizador polifónico con buenas opciones y, otra vez, una interfaz sin adornos, pero efectiva.

Ready to rock!

Quedan en mi lista (antes del plato fuerte que prometí al principio) tres representantes de nuevas formas de creación musical. Esto es, aquellos instrumentos que combinan sonidos y fragmentos preparados de antemano.

Drum Pads 24.

Una es Drum Pads 24 y su prima todavía más percusiva, Electro Drum Pads 24 (en rigor, esta serie tiene varias versiones). La otra, Music Maker Jam. Con diferentes estilos visuales, ambas permiten crear música en muy poco tiempo. Y en tercer lugar, por lo que me pareció, muy prometedora, RemixLive.

Remix Live.

Desde la perspectiva tradicional, estas apps pueden caer en el prejuicio de "esto no es hacer música". Disiento. En mi opinión, cualquier cosa que acerque la creación musical -especialmente a los a los más jóvenes- es beneficiosa. Después verán si siguen el conservatorio o si estudian cualquier otra cosa. Será tema de una columna, tal vez.

MorphWiz

Y finalmente, con ustedes, la app que Jordan Rudess usa en el estudio y en vivo, la que ha ganado los premios Mejor App para Hacer Música de la revista Billboard, el premio Mejor App de Todos los Tiempos para Hacer Música (eso suena exagerado, muchachos) y que fue uno de los elegidos del editor de la revista Electronic Musician: MorphWiz. Fue creada por el músico junto con el programador Kevin Chartier y es algo así como un Plasma Sound recargado y muy profesional. Con una buena pantalla, algo de conocimiento de música y bastante experimentación, MorphWiz da resultados extraordinarios. Aquí, una muestra más que elocuente, ya que la interpretación combina instrumentos separados por casi 250 años.