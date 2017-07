Quién es Sarah Huckabee Sanders, la nueva vocera de Donald Trump

De 34 años, es la hija del ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee y reemplazará a quien era su jefe hasta hoy

Sarah Huckabee Sanders y Anthony Scaramucci, hoy, en la Casa Blanca. Foto: AP / Pablo Martinez Monsivais

WASHINGTON.- Poco después de asumir como director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci tuvo que hacer su primer anuncio: Sarah Huckabee Sanders será la nueva vocera de la presidencia de Estados Unidos, en reemplazo de Sean Spicer, quien renunció hoy, después de que se conociera -justamente- su designación.

"Ha sido un honor y un privilegio servir a Trump y a este maravilloso país", lanzó Spicer en un escueto mensaje en Twitter, sin mencionar las razones de su salida. El diario The New York Times informó que tomó esa decisión porque le parecía "un gran error" la elección de Scaramucci para Comunicaciones. Además, aclaró que seguirá funciones hasta agosto.

It's been an honor & a privilege to serve @POTUS@realDonaldTrump & this amazing country. I will continue my service through August&- Sean Spicer (@PressSec) July 21, 2017

La dirección de Comunicaciones de la Casa Blanca estaba vacante desde mayo, cuando Michael Dubke renunció alegando "motivos personales". Desde entonces, Spicer había asumido interinamente las funciones.

"Feliciten a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca", dijo hoy Scaramucci al presentar a Sarah Huckabee Sanders, quien se desempeñaba como adjunta de Spicer y ahora ocupará el lugar de su jefe. Agregó que Trump "ama a Sarah" y que todos en el equipo "la aman".

De familia republicana

Sarah Huckabee Sanders, de 34 años, participa del gobierno de Trump desde sus inicios e incluso trabajó en su campaña presidencial el año pasado.

En el último tiempo aparecía cada vez con más frecuencia en los contactos con los periodistas acreditados en la Casa Blanca, lo cual alimentaba los rumores sobre una salida de Spicer. Huckabee ganó notoriedad especialmente al hacerse cargo de la comunicación presidencial sobre el despido del ex director del FBI James Comey.

El apellido de la nueva vocera es muy conocido en el país y principalmente entre los republicanos. Su padre es Mike Huckabee, ex gobernador de Arkansas y ex precandidato presidencial por el partido conservador. Sarah trabajó con su padre en sus campañas a gobernador y a presidente. El año pasado, lo acompañó en su corta aspiración por la candidatura republicana y, cuando el ex gobernador renunció a la carrera, pasó jugar para Trump.

Sarah Huckabee y su marido, con quien tiene tres hijos, tienen además una consultora para asesorar a políticos en campañas presidenciales y del Senado.

Consultada brevemente sobre la salida de Spicer, Huckabee Sanders respondió hoy: "Creo que Sean entendió que el presidente quería gente nueva en el equipo".

Agencia AFP