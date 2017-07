Salieron a la luz obras perdidas de Holst

MADRID.- Como en una extraña conjunción planetaria, han aparecido en Nueva Zelanda unas partituras desconocidas de Gustav Holst. Se trata de unas composiciones de corte folklórico, Somerset Folk Songs llevan por título, y unas canciones sin palabras que datan de 1906. El diario británico The Guardian ha dado cuenta del descubrimiento, además del asombro por el hecho de que hayan llegado allí y se encuentren en perfecto estado.Holst ha pasado a la historia de la música como el autor de la suite Los planetas. Las partituras se encontraban en la biblioteca de Bay of Plenty Symphonia, una orquesta e institución musical, cercana a North Island. No mostraban apenas ni un rasguño, comentó Bronya Dean, experta en música local. Ella ha sido la encargada de cotejar la caligrafía en los originales con los manuscritos que se encuentran en el archivo del autor en Inglaterra. Las piezas aparecidas fueron estrenadas en su tiempo. Concretamente en 1906, dirigidas por el propio Holst e interpretada por la City of Bath Pump Room Orchestra. Al parecer, el propio autor desechó el resultado, pero aprovechó algunos restos para su obra A Somerset Rapsody, que data de 1907. Esta sigue interpretándose en la actualidad, aunque no tanto como Los planetas. La raíz de aquelloquedó enterrada hasta hoy. Pero revivirán en los próximos meses, cuando la orquesta de la Bay of Plenty Symphonia las interprete, tal y como han anunciado. Diversos expertos han valorado el descubrimiento como algo sobresaliente. Los responsables de la institución donde han sido hallados han mostrado su disposición a devolverlos.