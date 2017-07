A contramano: ir al centro... de noche

Lejos del saturado Palermo, las calles del casco histórico de la ciudad y sus alrededores florecen con diversas propuestas gourmet de calidad

Sobre la calle Bolívar está Puerta del Inca, un imprescindible para amantes de la cocina peruana. Foto: PAULA SALISCHIKE

"Nos encanta volver al centro y redescubrirlo como si fuéramos turistas perdidos en alguna callecita de París. Las plazas con los faroles encendidos, el empedrado, la arquitectura, escuchar distintos idiomas... De noche tiene una atmósfera completamente distinta al frenesí del día." Lo que describe Sabrina Salini es una sensación y disfrute que comparten cada vez más personas. Aquellos que de noche eligen a salir a comer por el centro -incluso habiendo trabajado de día en la zona-, van aumentando en número y fidelidad. Y lo hacen, claro, de la mano de una nueva oleada de propuestas con gran encanto, nivel y calidad. Lejos del ajetreo de Palermo, con mayor lugar para estacionar y además con la magia de ver sus construcciones imponentes e históricas sin bocinas ni tráfico, el centro está volviendo a ser el elegido de muchos.

"Nuestra elección de la ubicación no fue casual", cuenta Santiago Lombardi, socio junto con Sebastián Maggi de Shout Brasas & Drinks, un restaurante y bar reconocido por su coctelería, emplazado en una bella casa de estilo francés, dentro del casco histórico. "Es un lugar donde tiempo atrás sucedía todo: la coctelería y la gastronomía tenían su epicentro en esta zona, y quisimos construir nuestra identidad a partir de eso", ilustra. A casi tres años de su apertura, cuando eran casi los únicos alentando las noches porteñas en la zona, se enorgullecen de "haber estado en lo cierto". Es que no sólo atraen a los oficinistas en busca de un after office, sino que tienen un público que, de las 9 de la noche en adelante, llega de muchos otros lugares de la ciudad y alrededores para disfrutar la propuesta. "Cuando veo que para un taxi en la puerta y baja gente que viene específicamente a Shout, me da mucho orgullo", expresa.

En esa misma búsqueda se inscribieron los cuatro amigos que hace ocho meses crearon Elauge Hnos, una parrilla ambientada como una carnicería antigua, con tanta atención en la decoración y clima como en el menú, de cortes de medio kilo y cocción al carbón. "Ninguno es gastronómico, pero trabajábamos por el centro y nos dimos cuenta de que no había ninguna propuesta gastronómica como la que buscábamos. Así que decidimos abrir la propia", cuenta Ezequiel Martínez, uno de los socios. El resultado fue un éxito de mediodías que de a poco extiende su reinado a la noche, empujado por turistas, pero también por aquellos que conocieron la propuesta de día y les tentó regresar en modo nocturno, con otro espíritu y más preponderancia de la barra. "El centro de noche ofrece la mística de la bohemia de Buenos Aires. Acá solían estar los lugares y clubes exclusivos. Nosotros queremos recuperar esa idea", redondea Martínez.

De boca en boca, difundidos por aquellos que de día en sus jornadas de trabajo descubrieron lugares con la gracia suficiente para ser visitados de noche, y también por los intrépidos en busca de algo más allá de Palermo y Puerto Madero, este incipiente polo gastronómico comienza a revivir. Así lo ven por ejemplo en el restaurante del Teatro del Picadero, que además de los clientes lógicos que concurren a sus obras se va encontrando de a poco con otros ajenos, que llegan atraídos por su propuesta de menú tradicional porteño y tapeo bien nutrido. "La cocina está funcionando muy bien y el ambiente es muy agradable, así que se empezó a hablar de que se come bien, se corrió la bola, y empezamos a recibir público de afuera del teatro", apunta Daniel López Martitegui, gerente. Y si bien él sostiene que el momento de crisis es muy fuerte y las aperturas escasean, a la vez considera que hoy se come mejor que antes, porque las propuestas que persisten y se destacan lo hacen con más esmero. A pocos metros, la reciente reapertura de Los Galgos se pone en sintonía.

Y más hacia la plaza San Martín, una de las sucursales de Dandy, también renovada hace muy poco con aires industriales, pero calidez vintage, acusa recibo de este nuevo público que llena las noches del centro porteño. "Si bien estamos impuestos en nuestra clientela, con el crecimiento gastronómico que está viviendo el barrio notamos cada vez más gente los sábados y domingos. Y las noches de semana, en cambio, recibimos muchos turistas, especialmente en el happy hour", apunta Marcos Faimali, encargado de Dandy Santa Fe.

Extender el negocio

En línea con este incipiente crecimiento, hay quienes extienden la apuesta a otros ámbitos. El restaurante Puerta del Inca, por caso, abrió hace cinco meses como el puntapié inicial de un proyecto mayor. En el histórico pasaje Belgrano, se asentó con sus sabores de gastronomía peruana y ambientación elegante, pero respetando la imponente arquitectura del lugar, y se completará pronto con un hotel boutique, un auditorio y salón de eventos para 200 personas, y una terraza con SUM con capacidad para otras 70, desde la que es posible fascinarse con las grandes cúpulas de esta zona de la ciudad.

"El restaurante cuenta con 70 cubiertos dentro, una galería semicubierta para unos 20 comensales y un subsuelo con una cava y espacio VIP para otros 16", describe Alfredo Sansone, gerente general.

Su fe en el barrio fue recompensada con creces: los primeros en llegar fueron los locales, de entre 30 y 50 años, seducidos por un ambiente tranquilo y romántico, y ahora además están empezando a acercarse los turistas, gracias a las recomendaciones de los hoteles. "La gente se está volcando mucho a esta zona. La historia, el estacionar fácil y el polo gastronómico que se está armando son tres grandes causas", opina Sansone, a quien le alegra ver las nuevas aperturas cercanas.

"Para mí, el centro nunca perdió protagonismo. Lo que pasa es que con un Palermo, Colegiales y Belgrano haciendo tanto ruido, costaba escucharlo...", poetiza Sol Cabezas, entre cuyos lugares preferidos destaca los restaurantes asiáticos 430, Furaibo y Saigón. Aun viviendo cerca de Palermo, ella y su marido decidieron hace un tiempo "correrse de la escena palermitana y armar la propia".

Por suerte para la diversidad gastronómica de la ciudad, son muchos los que están en busca de lo mismo.

El subte cierra, pero ellos no:

Puerta del Inca

Sabores peruanos con toques de cocina de autor y un clima agradable e íntimo en un edificio histórico.

Bolívar 373

Shout

Coctelería y gastronomía de alto nivel, buscando generar una identidad argentina.

Maipú 981

Elauge Hnos

Parrilla tradicional argentina ambientada en el espíritu de una antigua carnicería.

Av. Hipólito Yrigoyen 640

Restaurante Teatro del Picadero

El restaurante del teatro ofrece cocina clásica porteña y un gran menú de tapeo.

Pasaje Discépolo 1847

Dandy

Una carta variada y un ambiente descontracturado y chic.

Av. Santa Fe 801, esquina Esmeralda

Furaibo

Cocina y ambiente verdaderamente asiáticos, desde ramen hasta sushi, sobre un tatami.

Adolfo Alsina 429

Los Galgos

Recientemente reabierto, este bar notable retomó la premisa de cocina porteña y buenos tragos.

Av. Callao 501