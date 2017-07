Duraciones, comentarios y muchos preconceptos

Una vez, en una clase pregunté a los alumnos "¿cuánto dura una película?" Hubo reacciones veloces como "una hora y media" o "dos horas"; respuestas acertadas en algún caso, pero no son válidas. La respuesta más lógica es: "Una película dura lo que dura una película". Porque una cosa es una en particular y otra es el promedio de duración de tal agrupación de películas. Por ejemplo, la duración promedio de los largometrajes argentinos es menor a la de los estadounidenses. La duración de las películas de Eastwood y Cameron es, en promedio, mucho mayor que la de las películas de Carpenter y Allen. ¿Película larga es sinónimo de película aburrida o que apunta a poco público? Ese simplismo no tiene sustento, por un lado porque un corto puede aburrir mortalmente en tres minutos. Y el aburrimiento es una sensación particular y no una categoría estética ni un concepto analítico. A mí me aburren Lo que el viento se llevó -cuatro horas, el film más exitoso de la historia en Estados Unidos- y casi todas las de James Bond. Pero no le ocurre lo mismo a muchísima gente. Sieranevada, la película rumana estrenada este jueves, dura 173 minutos. A mí no me aburrió nunca; sin embargo, mucha gente se burla de la idea de "película rumana de tres horas". Ahora bien, mucha de esa misma gente no se burla de las Transformers o de las del Hobbit (ocho películas de duración promedio por encima de las dos horas y media). Los tanques globales en raras ocasiones duran menos de dos horas y media, pero la frase despectiva de "una de efectos especiales larguísima" se escucha poco.