Primer round del Indio Solari en el ring digital

Si de música se trata, todas las miradas están puestas en el mercado digital. Lo artístico es lo de menos. Lo que cuentan son los números y lo que económicamente se puede y no se puede hacer con ello. La semana pasada, el video del tema "Gangnam Style" que el coreano Psy publicó en 2012 en YouTube fue destronado del primer puesto del ranking de más vistos por el tema "See You Again", de la película Rápido y Furioso 7, que cantan Wiz Khalifa y Charlie Puth.

Esta semana, "Despacito" , el meloso hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee le sacó el primer puesto en cantidad de streams a "Sorry" de Justin Bieber en plataformas digitales.

Del otro lado están los que no quieren acceder a su público desde plataformas digitales o a través de los "views" en YouTube. Prince, que siempre mantuvo una tortuosa relación con su discográfica, no dejó que las plataformas digitales le impusieran un precio para vender su música. Muerto el príncipe, ahora casi todo su catálogo se puede conseguir online.

La noticia más reciente es la protesta del Indio Solari. Desde el próximo viernes la discografía completa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota estará disponible por primera vez en los servicios digitales de música, como Spotify, Deezer y iTunes.

"Estoy tratando de averiguar cómo sucedió y quiénes dieron autorización para dar ese paso que atraviesa mis derechos. Cosa que parece estar poniéndose de moda a mi alrededor últimamente", dijo el Indio.