Las redes sociales, ese tribunal implacable

Si una serie no se discute en las redes, ¿existe? Hasta hace no mucho, el interrogante era apenas una premonición poco creíble de los fanáticos de Internet. Sin embargo, hoy la respuesta es bastante más real de lo que muchos imaginaron. Basta con observar lo que sucedió en las redes sociales durante y apenas después de emitido el primer episodio de la séptima temporada de Game of Thrones para entender lo mucho que la ficción televisiva depende del veredicto del público digital. En el caso del programa de HBO, la confirmación del poderío de las redes sociales llegó por partida doble.

La poca sutileza del guión de "Dragonstone", pleno de explicaciones y escaso de acciones, decepcionó bastante, y una escena se transformó en el tema que más se discutió: el fallido cameo del cantante Ed Sheeran. Aunque no es la primera vez que un músico aparece en Game of Thrones (pasaron integrantes de Snowpatrol y Coldplay, entre otras), nunca un famoso había tenido tanto espacio en la serie. Para los que lo reconocieron, la presencia de Sheeran atentó contra la inmersión en el mundo de fantasía que propone el programa y para los que no tenían ni idea de quién era ese pelirrojo soldado Lannister de linda voz, los varios planos que le regaló el director resultaron incomprensibles. Y si en las redes se notó el descontento con Sheeran -que se borró de Twitter luego de la emisión-, tampoco fueron muy amables los comentarios que criticaban HBO Go, el servicio de streaming de la cadena televisiva, caído en toda América latina justo para el estreno más importante del año.