Oscar Martínez recibió el premio del público

MADRID.- Un periodista dominicano intentaba convencer a los organizadores de los Platino para lograr una entrevista con Oscar Martínez, quien cumplía con elegancia una agenda sin respiro de encuentros con la prensa. El ciudadano ilustre (de Mariano Cohn y Gastón Duprat, ganadora del Goya a la mejor película hispanoamericana) es una de las favoritas de la cartelera española. Martínez está nominado como mejor actor por este rol protagónico y, aunque la incógnita se develará esta noche, regresa a Buenos Aires con una estatuilla: la distinción del público al mejor intérprete masculino que se conoció ayer por la mañana.

"Es un honor, un halago muy grande, que ayuda a difundir tu trabajo, tu nombre, tu imagen, y eso es bienvenido. También es cierto que ese lugar de privilegio y de reconocimiento tiene una contracara, que es la exigencia que se tiene sobre aquel que es reconocido. Nada es gratis. Te colocan en un lugar y después esperan que siempre estés extraordinario. No podés errar el penal. A mí siempre me han tratado con mucha suerte y generosidad. A lo largo de más de 40 años de trabajo, los premios no me confunden, no se inscriben en un lugar de soberbia. Al contrario. Me pregunto si estaré a la altura de las circunstancias. Cuando gano un premio, lo paso bien ese día y al siguiente me olvidé", dijo a LA NACION.

Martínez en breve estrenará tres coproducciones con España: Las grietas de Jara, la adaptación de la novela de Claudia Piñero; la versión del éxito teatral Toc Toc en cine, acompañado por Paco León, Rossy de Palma y Alexandra Martínez, y Tu me manques, también acompañado por "la chica Almodóvar".