Los premios Platino, apuesta por el cine en español

Antes de la ceremonia, que acá se verá por TNT, dos películas argentinas recibieron el reconocimiento del público

La delegación argentina, ya argentina, y a la espera de más. Foto: Fotos Platino

MADRID.- Pocos elementos de la tabla periódica son tan nobles como el platino. Aunque sea famoso por su valor e imagen en el diseño de atractivas joyas, posee otras virtudes: es maleable, versátil, resistente y además opera como catalizador, es decir, tiene el don de acelerar los procesos en los que participa. El nombre elegido para los premios del galardón más importante del cine iberoamericano no podría ser más adecuado para describir a los artistas y a una industria en expansión. No es, a su vez, solo un galardón, sino un encuentro donde profesionales de esta galaxia debaten en castellano sobre el presente y el futuro del cine y la televisión, y, a su vez, se consolidan los múltiples acentos y variedades dialectales, en una sola voz.

"Celebro muchísimo la creación de estos premios. Lo hice al inicio, cuando empezó todo y aspiro a que se instale como el acontecimiento más importante de las artes audiovisuales iberoamericanas. Me parece que estábamos desperdiciando un mercado de más de 800 millones de personas, unidas por un idioma en común, la piedra basal de una cultura. Se pueden producir políticas de fomento, de coproducción, de estímulo tanto en cine como en la televisión", opinó Oscar Martínez, ganador del premio del público.

La uruguaya Natalia Oreiro también se llevó su estatuilla por la interpretación de la producción argentina Gilda, no me arrepiento de este amor. Estos dos galardones se otorgaron ayer junto al de la trayectoria a Edward James Olmos (se lo verá pronto en Blade Runner 2049).

Hoy se develará si el jurado también elige a estos intérpretes como merecedores de la estatuilla, aunque suena en el rubro femenino muy fuerte el nombre de Sonia Braga, por Aquarius. Aquí se podrá seguir la transmisión, a partir de las 16, por TNT.

La Argentina está representada en los Platino también por Darío Grandinetti, quien se luce este año en dos coproducciones entre la Argentina y España: Te esperaré, de Alberto Lecchi, y Retiro voluntario, con Imanol Arias. Grandinetti tiene una gran trayectoria en el cine español y Julieta, la película de Pedro Almodóvar en la que realiza un papel entrañable, sigue vigente en el circuito de festivales y compite como mejor película de esta edición. Pocas veces le han pedido al argentino -rosarino- que deje de lado su acento argentino: "Las coproducciones han crecido tanto que hoy no hace falta explicar por qué un personaje latinoamericano forma parte de una historia española. Muestra un crecimiento y una fusión real de las coproducciones".

Martínez, premio por El ciudadano ilustre. Foto: Fotos Platino

Además, Grandinetti también reflexiona sobre los Platino y este encuentro joven tan glamouroso que promete convertirse en un clásico: "Este evento sirve para ayudarnos a nosotros mismos a tomar conciencia de que formamos parte de un colectivo. Está muy bien que nos juntemos, que reafirmemos, que lo hagamos una vez al año, pero no podemos creer que esto basta para hacer crecer el cine iberoamericano. Sería muy soberbio de nuestra parte. Pero esto sí pone de manifiesto y en la vidriera que está creciendo, que nos cuenta algo, que puede ser un gran negocio y que, sobre todo, necesita del apoyo institucional de los gobiernos. Y no hablo solo de dinero sino también de leyes que promuevan que se pueda ver más cine colombiano en la Argentina o cine argentino en Nicaragua".

La idea de unión y de impulsar este espíritu era también pronunciada por Joan Álvarez, director de la Academia de Cine de España, en un foro ante 250 productores iberoamericanos: "Tenemos que cultivar el orgullo de nuestra cultura", remarcó Álvarez.

Desde los 15 años, de la mano de Cris Morena, Luisana Lopilato recorre Hispanoamérica. Este año protagonizará una coproducción, Cornelia, un policial de Alejandro Montiel sobre la trata de personas, basado en la novela de Florencia Etcheves. "Estos premios pueden ayudar un montón al cine iberoamericano. Me parece increíble la organización de este evento tan grande. Siento que el mundo se achicó. Hoy hacés una película, no importa dónde, y podés llegar a un montón de países con distintos actores", dice la actriz.

Joaquín Furriel forjó en los últimos años una carrera que no se inscribe solo dentro de la frontera argentina. En el transcurso del año realizó siete viajes al exterior. Además de la coproducción argentino-española Las grietas de Jara, de Nicolás Gil Lavedra, basada en la novela de Claudia Piñeiro y del estreno de la serie que se ve en 50 países, El jardín de bronce (HBO), filmó otra película, Enterrados en la Madre Patria. "No fue algo premeditado, ni un objetivo tener una carrera internacional. Nunca lo había pensado. Siento que, con el cine, hace poco empecé una carrera nueva. Cuando estudié en el Conservatorio me preparé para hacer textos clásicos, porque es lo que a mí me conmueve. Lo que vino después, lo vivo con mucha naturalidad porque estoy concentrado en el trabajo. Hoy tengo dos reuniones con directores españoles y ojalá nos pongamos de acuerdo. Tenemos una gran fuerza como hispanoamericanos", dice el actor que en 2018 regresará a las tablas, al Teatro San Martín, dirigido por Rubén Szuchmacher. Furriel señala que a veces en la Argentina faltan recursos, pero que también sobra talento. "Cuando tenés los recursos, como fue el caso de la excelente producción de HBO y Pol-ka, esos directores, con esas posibilidades pudieron hacer algo increíble", agrega.

Natalia Oreiro, ganadora por Gilda. Foto: Fotos Platino

El productor argentino Ignacio Rey, vicepresidente y representante del país en la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, otorgó algunas precisiones: "Hay un caso de territorialidad muy fuerte. Pedimos que los fondos para hacer cine se federalicen y los directores no tengan que mudarse a Buenos Aires. Cambian los gobiernos y cambian los paradigmas. Uno tiene que entender que ahora hay que hablar de otra manera. Ya no es la batalla cultural, sino cuál es el significado económico. No quiero emitir juicio de valor alguno, pero nosotros tenemos que demostrar el valor que poseemos, porque somos una industria limpia que se puede desarrollar en cualquier lado. El término subsidio parece mala palabra a veces, pero no es más que el incentivo para lograr otras inversiones. Mirar las estadísticas es hoy más importante que antes", concluye Rey.

Hispanoamérica no busca que los Platino se conviertan en su premio Oscar. No es apenas una vidriera. El desafío es mayor. Esta apuesta transnacional (en sus productos, jurado y público) comprende que la unión hace la fuerza.

El cine regional en números

Entre julio de 2016 y julio de 2017

11%

el peso del mercado de la región en el mundo

5786

películas producidas y estrenadas

3270

millones de dólares en recaudación

894

millones de espectadores