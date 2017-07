Ruchofest: el ritual musical de los hermanos Lamothe

El actor, protagonista de la tira televisiva Las estrellas, es uno de los curadores de la original fiesta de hip hop, rock y pop indie

Manolo y Esteban Lamothe, al frente del festival en Matienzo. Foto: Gentileza Mariana Echanize

Hace dos años, los hermanos Esteban y Manolo Lamothe imaginaron una fiesta ideal en la que tocaran sus bandas favoritas y estuvieran todos sus amigos. Un festival de música donde pudieran romper normas y etiquetas en un ámbito relajado y para el encuentro social. Ese fue el germen del Ruchofest, un festival que estaba pensado para dos o tres encuentros y que hoy a la medianoche cumplirá su edición 11» en el Club Cultural Matienzo (Pringles 1249), con una grilla que incluye a Marcianos Crew, Las Ex y los DJ residentes Rodrigo Mayorga, Nahuel Ugazio y Leo Oyola.

"A la primera fiesta fueron 150 personas y ahora queda gente afuera. Ya tuvimos que hacer una edición en el Konex a la que fueron más de 700 personas y todo va muy bien. Funciona al revés que otros festivales. No necesitamos una banda convocante. Este es el festival de los Lamothe. La gente sabe que programamos las bandas que nos gustan a nosotros. Si son amigos, mejor. Queremos hacer todo entre amigos. No somos ambiciosos, nos gusta ese lugar de camaradería que se genera en el festival", cuenta Manolo, uno de los integrantes de la banda Cabeza Flotante, en la que participan sus otros hermanos Nacho y Antonio.

Lo que empezó con el espíritu indie de la autogestión está posicionándose como uno de los ascendentes festivales del indie -pariente cercano de otros como el Festipez, Martes Indiegentes y FestiPulenta-, pero con un perfil que sobresale por esa entelequia sonora y original, que mezcla bandas de rock garage, hip hop, synth pop o hasta punk.

Esteban, actor dúctil, protagonista de tiras televisivas como Las estrellas, en Eltrece, y películas de autor como El estudiante, dispara de una el concepto seminal del Ruchofest. "Siempre quise hacer una fiesta donde se mezclaran estilos que generalmente no se mezclan. A mí me gusta mucho el hip hop y en los festivales están todos los géneros por separado. El éxito del Rucho Fest es que se junta todo. Otra de las particularidades son los DJ. Tenés a Leo Oyola, el de Kryptonita, que pasa cosas del estilo Poison o Bon Jovi, que dentro de esa mezcla de estilos queda muy bien. Todo funciona porque hay mucho amor y cada fiesta permite que el festival siga existiendo."

Toda la familia Lamothe está detrás de la organización del festival. Manolo, baterista de Cabeza Flotante, y Esteban son las caras más visibles y se encargan de la programación, pagar a los músicos, hacer relaciones públicas, buscar patrocinadores y armar las fechas. Nacho y Antonio operan más desde las sombras agitando las redes sociales y trabajando la imagen de cada fecha. El vínculo del clan Lamothe con la escena indie es directo. Los Cabeza Flotante son el fichaje más joven del sello Discos Laptra, encabezado por Él Mató un Policía Motorizado: la ascendente banda platense, le dedicó un tema a Esteban bautizado "Rucho", el apodo por el que todos lo conocen en Ameghino. El actor en agradecimiento filmó el clip del tema para la banda. "Los quiero mucho a los chicos de El Mató y hace poco sacaron un disco fascinante, superador de sus trabajos anteriores", analiza Esteban con espíritu de melómano.

"La música es lo que más me gusta junto al boxeo", dice el actor y traza una lista de bandas favoritas: The Cure, la única banda de la que es fan de chico y que tiene sonando en su auto; Bestia Bebé, Marcianos Crew, Perras on the Beach, Mi Amigo Invencible, Riel, Hipnótica y Francisca & Los Exploradores, "pero podría seguir nombrando cien más", acota.

A los 15 años, Esteban Lamothe ya programaba un festival de rock en Ameghino, el pueblo originario de la familia, donde tocaron desde Peligrosos Gorriones hasta Los Brujos. Todos los Lamothe crecieron escuchando música. De los cuatro hermanos fue el único que no siguió tocando un instrumento. "Es difícil vivir de la música", dice con aire de busca. Sin embargo, Manolo, Nacho y Antonio siguieron ese rumbo. El año pasado, con Cabeza Flotante lanzaron su segundo disco, Las afueras, un trabajo de luminoso pop indie y carácter sensible que solidificó su camino en la escena. "Estamos tocando todos los fines de semana. Sacamos un disco el año pasado, pero queremos sacar un EP con cinco temas que ya estamos preproduciendo. Le dedicamos mucho tiempo a la banda y hacemos nuestros propios recitales", cuenta Manolo.

En paralelo, el festival de los Lamothe sigue creciendo. "Tenemos ganas de hacer una edición en La Plata y otras fechas en Mendoza, Rosario y Córdoba, con bandas de ahí y de acá", se ilusiona Esteban cebado por la respuesta de público de las últimas ediciones. Para Manolo, el festival es una puerta de entrada a una escena que se sigue expandiendo. "Nosotros empezamos con el festival porque no teníamos lugares para tocar. Hoy, el Ruchofest es lugar para escuchar cosas como Hojas Secas, el trap de los KMD o el Negro Santos. Pasaron un montón de bandas de distintos palos y nunca hubo problema. Sabemos cómo juntarlos y los conocemos a todos. El público recibe bien la mezcla. Mal no nos fue, viene cada vez más gente."