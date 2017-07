Los argentinos hacen bailar a los europeos al ritmo de la cumbia

El Remolón, Kumbia Queers y Simja Dujov, en la grilla del Pirineos Sur

El productor El Remolón, conocido en el ambiente de la cumbia digital por su sonido lisérgico y zigzagueante, todavía está con jet lag. Esta noche debuta en el Pirineos Sur, uno de los festivales de la world music, más importantes del verano europeo. Es el comienzo de una gira europea que culminará en otro festival conocido como el Sonorama, donde tocarán El Mató a un Policía Motorizado y Todos Tus Muertos. "Aunque te parezca raro es así", dice el músico y productor argentino.

Hace rato que los programadores del Pirineos Sur tenían en la mira a varios integrantes del colectivo de productores electrónicos de ZZK Records y otros artistas como el cordobés Simja Dujov y las Kumbia Queers. "El año pasado le tocó a Chancha Via Circuito y ahora me trajeron a mí. Este es un festival de músicas del mundo, en un pueblito montañés, como si fuera Bariloche. Hoy toca Residente, su hermana Ilé y a mí me toca la fiesta de cierre en un auditorio al aire libre de Luzana. Ya pasaron El Cigala, Mateo Kingman, Pascuala Ilabaca con Fauna, Systema Solar y mañana toca Tinariwen. Es una programación muy world music y bastante fuerte", comenta El Remolón, a la distancia, pocas horas antes de subirse al escenario para hacer bailar a los europeos con sus cumbias digitales.

El Festival Pirineos Sur es uno de de los eventos musicales europeos más veteranos. En su edición 26, el festival esta dedicado a la cultura de América Latina y fueron invitados varios artistas de la Argentina. "Este es como uno de los grandes festivales de las culturas. La gente es un crisol de razas. Se respira un nuevo espíritu global y hay muchos argentinos que forman parte de este circuito entre el world y la electrónica con sus variantes.Una vez más nuestra música tiene más reconocimiento afuera que en nuestro país. Hay muchos que para trabajar nos tenemos que venir para hacer giras de verano", reflexiona el músico, que forma parte de una tribu de artistas argentinos que este año en el Pirineos Sur compartirá programación con figuras internacionales como el rapero Kase.O, los londinenses de Crystal Fighter y el senegalés Youssou N'Dour.

El festival Pirineos Sur, está situado en el centro del Pirineo Aragonés y se desarrolla principalmente entre las localidades de Sallent de Gállego y Lanuza. "Para los artistas argentinos es como un lugar de oportunidades y contactos. Es verdad, que casi siempre en las giras salimos hechos y la plata te las gastás en regalitos para tu familia. Pero está bueno venir porque para un artista es la oportunidad para tocar en un entorno más rock, electrónico, o de world music. También los DJ que organizan eventos se ponen contentos cuando llega alguno como "nosotros".

El efecto de la cumbia tuvo su impacto a nivel global. El Remolón fue uno de los pioneros en mezclar tendencias electrónicas con los sonidos cumbieros y creó nuevas influencias en los productores europeos. "La cumbia pasó de ser una rareza a ser un clásico. La primera vez que tocamos en Madrid no la conocía a nadie.Ahora la conoce todo el mundo, tenés fiestas de cumbia electrónica en toda Europa y hay escenarios y fiestas latinas. Nosotros ya nos sentimos post-cumbia, porque estamos buscandole la vuelta al folklore. Me interesa esa mezcla entre el brasileño, lo andino, la cumbia, la marimba, alguna cosa de Oriente y una fuerte impronta electrónica".