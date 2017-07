El Sevilla de Eduardo Berizzo perdió en Japón

En su segundo partido de pretemporada, el equipo español cayó por 2-0 ante Kashima Antlers

Derrota del Sevilla de Berizzo en Japón.

KASHIMA, Japón.- Sevilla de España, equipo que es dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, perdió hoy ante Kashima Antlers, de japón, por 2 a 0, en su debut en el cuadrangular denominado JLeague World Challengue, en el cual también participan Borussia Dortmund de Alemania y el local Urawa Reds.

El partido se jugó en el Kashima Soccer Stadium y los goles del equipo oriental, subcampeón de la liga japonesa, fueron convertidos por Yuma Suzuki a los 72 y 90 minutos.

En el Sevilla, que en la pasada liga española fue dirigido por Jorge Sampaoli, actual entrenador del seleccionado argentino, actuaron como titulares Nicolás Pareja (ex Argentinos Juniors), Ever Banega (ex Boca), Guido Pizarro (Lanús), Joaquín Correa (ex Estudiantes) y Walter Montoya (ex Rosario Central), ingresando en el segundo tiempo Gabriel Mercado (Racing y River).

En este cuadrangular la primera jornada se completó con el triunfo del Borussia Dortmund por 3 a 2 ante Urawa Reds

Sevilla debutará en la liga española, cuya programación fue dada a conocer ayer, el próximo 19 de agosto recibiendo al Espanyol de Barcelona.