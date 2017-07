Katinka Hosszu, la 'Dama de Hierro' que pelea por los derechos de los nadadores

La húngara de 28 años, triple campeona olímpica y quíntuple monarca mundial, es la nueva impulsora de la Asociación Global de Nadadores Profesionales frente a una Federación Internacional (FINA) en crisis que hoy reeligió como presidente al uruguayo Julio Maglione

BUDAPEST, Hungría (dpa) - La húngara Katinka Hosszu se ganó el apodo de "Dama de Hierro" por su potencia y resistencia en la piscina, pero la heroína local en los Mundiales de natación de Budapest también está mostrando la dureza de su carácter fuera del agua.

La nadadora de 28 años, triple campeona olímpica y quíntuple campeona mundial en piscina larga, es uno de los rostros del campeonato que se disputa en su país. Pero también es una de las voces más críticas de la Federación Internacional de Natación (FINA) y una de las impulsoras de la nueva Asociación Global de Nadadores Profesionales (GAPS, por sus siglas en inglés), una organización con la que busca defender los derechos de los deportistas.

"No es una exageración decir que la FIFA es un caos", dijo Hosszu en una reciente carta abierta. "No hay transparencia en la finanzas, las reglas cambian constantemente y los líderes no tienen visión de futuro", señaló sobre el organismo que hoy determinó la reelección del uruguayo Julio Maglione, de 81 años.

Maglione, quien es presidente del ente rector de la natación desde 2009, se impuso como se esperaba en la votación realizada en Budapest al italiano Paolo Barelli.

Unas 176 federaciones -sobre 205 posibles- participaron de la votación realizada durante los Mundiales de natación que se disputan en la capital húngara. Cada federación, independientemente de su tamaño, contó con dos votos.

"Es tiempo para que nosotros, los nadadores, hagamos algo por el futuro de nuestro deporte", agregó Hosszu, quien brilló en los Juegos Olímpicos del año pasado en Río de Janeiro con tres oros en pruebas combinadas y de espalda.

Katinka Hosszu es la impulsora de la Asociación de Nadadores.

La húngara se ha mostrado especialmente crítica por la restricciones que la FINA impuso en la serie mundial. El ente rector de la natación restringió la cantidad de eventos en los que pueden participar los nadadores, lo que afectó a competidores versátiles como la propia Hosszu.

Figuras como el británico Adam Peaty, la sueca Sarah Sjostrom, las hermanas australianas Bronte y Cate Campbell, el japonés Kosuke Hagino, el sudafricano Cameron van der Burgh, el alemán Marco Koch, el estadounidense Conor Dwyer y la danesa Pernille Blume son algunos de los campeones mundiales u olímpicos que se han unido a la nueva organización de nadadores.

"El GAPS nos permitirá defender conjuntamente los intereses de los nadadores profesionales y poder influir en el desarrollo de nuestro deporte", escribió Hosszu en Facebook. "Espero que los líderes de la FINA nos den un asiento en la mesa y que los nadadores seamos tratados como pares".

A horas de su debut Budapest, sin embargo, la nadadora solo quiere pensar en su actuación en la piscina. En Río 2016, Hosszu demostró que puede ser una de las estrellas de su deporte después de haber tenido una actuación para el olvido en Londres 2012.

La múltiple campeona Katinka Hosszu.

"Estuve muy deprimida. No estaba segura ni siquiera si quería volver a nadar", dijo en su momento en una entrevista televisiva. Pero la llegada de su entrenador -y esposo- Shane Tusup a su equipo le dio un impulso a su carrera y le permitió conseguir la fortaleza física y mental para sostenerse en el más alto nivel.

Los títulos mundiales en 200 y 400 estilos en los Mundiales de 2015 en Kazán fueron el trampolín para su actuación en Río. En Brasil, logró el oro en las mismas pruebas y en los 100 metros espalda, además de sumar una plata en los 200 espalda.

"Todo depende de la mentalidad con la que salgas a la piscina, de qué tan listo estés", explicó su transformación en declaraciones a la CNN.

Hoy, la "Dama de Hierro" llega a los Mundiales de Budapest convertida en la gran figura local, con lucrativos contratos de patrocinio y su propia marca de traje de baño. Hosszu está lista para seguir dominando en la piscina, pero también para dar la pelea fuera de ella.