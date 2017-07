Fernando Burlando: "No se puede sacar nada potable de los políticos"

[VIDEO] En LA NACION pm el mediático abogado contó sobre su desembarco en la arena política como precandidato a diputado nacional

cerrar

El abogado Fernando Burlando ya se puso el traje de precandidato a diputado nacional y contó que lo hizo porque "no se puede sacar nada potable de los políticos".

En una entrevista en LA NACION pm el mediático abogado relató en LN+ por qué decidió aceptar ser candidato dentro del PJ de la mano del intendente de José C. Paz, Mario Ishii .

"El único logro potable de los políticos desde 1983 fue recuperar la democracia. El resto son deudas pendientes y no se puede sacar nada potable de los políticos", opinó Burlando, quien pidió "tamizar" la clase dirigencial.

"Hay como una cofradía o situación de egoísmo. Me costó mucho entrar. Cuando me convocaron puse ciertas condiciones", dijo sobre su aceptación a ser candidato el próximo 13 de agosto.

Para el abogado la Justicia tiene una posición "conciliadora con el poder político de turno" y esto es lo que lleva a que no haya ex funcionarios presos.

"No me veo seducido por ningún político en particular. Ni Kirchner, ni su señora esposa, ni Mauricio Macri ", respondió ante la consulta de si era kirchnerista.

Para cerrar aseguró: "Si puedo defender así mis casos, puedo defender así a la provincia ".