Hay persecución donde se presume que existen delitos

El ex ministro de Planificación durante los dos gobiernos kirchneristas, Julio De Vido, dice sentirse perseguido judicial y políticamente. No se entiende cuál sería la novedad. A todas las personas sospechadas de haber cometido múltiples delitos las persigue la Justicia. Es lo que corresponde. Si hoy también lo acorrala buena parte de la política y de la sociedad es porque afortunadamente existe una mayor toma de conciencia respecto de los estragos que provoca la corrupción.

De Vido cuenta a la fecha con cinco procesamientos, cerca de una treintena de imputaciones y más de 80 denuncias. Está a un paso de dos juicios orales: el segundo que se realiza por la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas, y el que comenzará por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, entre 2007 y 2011, que motivó la detención de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación y, por ende, funcionario que dependía en forma directa de De Vido.

Pero, además, se lo investiga en numerosas causas por delitos tan diversos como aceptación de dádivas y cohecho activo, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, estafa y defraudación al Estado, malversación de caudales, falsificación de documentos públicos, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, nombramientos y exacciones ilegales. Y una larga lista de etcéteras que lo convierten en el ex funcionario más investigado por la Justicia.

Anteayer se conoció, además, que el fiscal federal Juan García Elorrio presentó las pruebas para juzgar a De Vido por su responsabilidad en la tragedia de Once. El planteo fue realizado ante el Tribunal Oral Federal 4, donde también hicieron sus reclamos la querella y la Oficina Anticorrupción. En el primer juicio por esa tragedia, en el que fueron condenados, entre otros, Jaime y su sucesor, Juan Pablo Schiavi, el tribunal ordenó investigar a De Vido por su responsabilidad en el control del transporte durante los gobiernos kirchneristas.

Todos esos antecedentes son los que por estas horas evalúan los pares del ex ministro en la Cámara baja, con el fin de determinar si corresponde expulsarlo, trámite para lo cual se necesitan las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes en el recinto, una vez obtenido el dictamen correspondiente.

Con excepción de la cerrada defensa que el kirchnerismo realiza en torno a De Vido, en el resto de las bancadas se estaría más cerca de impulsar su expulsión. Sin embargo, eso no se sabrá hasta que el oficialismo, que propicia esa medida, compruebe si cuenta con los votos necesarios para concretarla. Pesa entre muchos diputados el precedente que podría crearse con este caso testigo. Si se expulsa a De Vido, ¿acaso no habría que recorrer el mismo camino con el senador riojano Carlos Menem, quien, como agravante, cuenta ya con dos condenas por contrabando de armas a Croacia y a Ecuador? y, de llegar Cristina Fernández de Kirchner a obtener una banca en la Cámara alta, ¿no habría que aplicarle a ella igual procedimiento, ya que cuenta con tres procesamientos judiciales? ¿Puede el espíritu corporativo imponerse a la búsqueda de la verdad y a la sanción de los culpables?

No es casual que todos los ex funcionarios y funcionarios en conflicto con la ley denuncien a voz en cuello que son víctimas de una persecución judicial y política. Como ya hemos dicho desde estas columnas, se trata nada más ni nada menos que del esfuerzo argumental preferido por quienes buscan desesperadamente ocultar el toma y daca que propiciaron o propician desde la función pública.

Sin ir demasiado lejos, podemos citar las denuncias públicas y hasta en sede judicial realizadas por la propia Cristina Kirchner, para quien "nos encontramos frente a una maniobra de claro carácter criminal [la difusión de escuchas que la tienen como protagonista y en las que se explaya sobre carpetazos y presiones varias], la cual pone al descubierto de manera aún más fidedigna del componente mafioso que vincula a sectores del poder político con algunos estamentos de la justicia federal, todo ello con la participación, articulación y protección de los medios hegemónicos de comunicación". Seguramente, la señora de Kirchner habla desde la propia experiencia de haber sometido a su arbitrio a numerosos políticos, fiscales, jueces y medios periodísticos sin dignidad y, mucho menos, sentido republicano.

También se declaran perseguidos Dilma Rousseff, destituida presidenta de Brasil, sospechada de haber maquillado cuentas públicas; Lula da Silva, antecesor de Rousseff y a quien la justicia de su país acaba de condenar a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero, y el ex presidente de Perú Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, condenados a 18 meses de prisión preventiva por presunto lavado de activos.

Como perseguidos también se pronunciaron oportunamente Alberto Fujimori, el ex presidente de Perú actualmente preso, condenado a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, entre otros delitos, y nuestro más cercano Carlos Menem, quien, en la búsqueda de fueros, se presenta hoy para competir por su re-reelección como legislador nacional.

Y, en forma indirecta y absolutamente escandalosa, la primera candidata a diputada nacional por la nómina kirchnerista bonaerense, Fernanda Vallejos, al salir en defensa del también multiprocesado Amado Boudou. La postulante cristinista dijo que el ex vicepresidente "es un perseguido político como Yrigoyen, Perón, Evita, Néstor y Cistina Kirchner". "Hoy la corrupción no es un eje. Que me perdone Amado, pero a la gente no le interesa lo que le sucede a Boudou; uno se engancha con estas novelas cuando no tiene problemas en la casa", agregó Vallejos con total desparpajo.

En verdad, cuesta creer que haya dirigentes políticos con ese nivel de razonamiento, que intenten convencer por todos los medios que existe una acción coordinada en varios países de nuestra región para enjuiciar a dirigentes que encabezaron procesos "de inclusión social y de transformación económica".

No sólo no se vislumbra ninguna amenaza seria en ese sentido, sino que precisamente esos dirigentes imputados por delitos de lo más diversos no han conseguido la inclusión de la que se jactan ni logrado las reformas económicas de las que se vanaglorian. Más bien, sus gestiones públicas han estado direccionadas a obtener beneficios propios, a repartirse el producido de las arcas estatales entre unos pocos beneficiarios privados, ocasional y temporalmente a cargo del poder en el país.

Nadie dudaría de persecución política si el imputado por enriquecimiento ilícito fuera, por ejemplo, un Lisandro de la Torre, un Raúl Alfonsín, un Alfredo Palacios o una Alicia Moreau de Justo. Claramente, no son asimilables a los casos que ahora nos ocupan.

En lugar de preocuparse por eludir la Justicia, si exudan tanta probidad e inocencia, lo esperable es que no teman tener que rendir cuentas ante nadie. La sola maniobra por intentar entorpecer las investigaciones agrega más y más sospechas. Nadie que sea inocente debería aterrorizarse de exhibir sus manos limpias.