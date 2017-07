Cartas de los lectores

La corrupción

Ya es de por sí lamentable que para ciertas personas la corrupción tenga tan poca incidencia en la decisión del voto. Pero peor aún es pensar que esa misma gente, si tuviera la oportunidad, participaría de hechos de corrupción.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Empleos extranjeros

Iniciadas ya con voracidad las campañas de los candidatos me llama la atención la recurrencia al tema "empleo". Según unos, escasea por culpa del Gobierno. Para otros, no es que sobre, pero se "está recuperando". El hecho que compruebo con mucha frecuencia es que en los call centers, las consultas de los médicos, la atención al cliente en restaurantes y bares, la construcción, el turismo y en otras actividades son muchos -por no decir muchísimos- los extranjeros ocupados. La pregunta entonces es ¿sobran empleos o faltan argentinos que los quieran, puedan o sepan desempeñar?

Mario Braun

Partidos de izquierda

Con mucha frecuencia los partidos de izquierda se manifiestan cortando calles y enloqueciendo el tráfico. Los colectivos se desvían por donde pueden y el subte se colapsa por completo. En la última manifestación, la del 18 de julio, pidieron la reincorporación de trabajadores que habían sido indemnizados a una empresa que había cerrado. Unos días antes, habían ocupado una propiedad privada y debieron ser expulsados. Las escenas vividas ya son conocidas por su violencia. Para demostrar que el prójimo y la legalidad no les interesa en lo más mínimo, rematan la faena pidiéndonos el voto. ¿Se puede ser más ridículo?

Sandra Ramírez

Espacios frente al río

El convenio anunciado hace pocos días mediante el cual la ciudad cede al Tiro Federal un terreno frente al Río de la Plata para trasladar allí su sede resuelve el problema a esa institución, pero genera una enorme pérdida para todos los porteños. Primero, otorga un espacio que podría destinarse a parque, para un emprendimiento inmobiliario disfrazado de "Parque de la innovación". Segundo, cede un valioso espacio verde frente al río, que debería ser destinado al uso público según el Plan Urbano Ambiental, que establece que se deben recuperar las áreas costeras y promover su libre acceso para la recreación. Tercero, afecta gravemente al Parque de los Niños, colindante a la futura sede, con una ensordecedora contaminación acústica que se producirá por las prácticas de tiro a cielo abierto. El Parque de los Niños es uno de los únicos accesos públicos al río, refugio donde miles de personas recurren semanalmente para el esparcimiento y contacto con la naturaleza, el río y el silencio. La cuestionable iniciativa del gobierno de la ciudad de trasladar el Tiro Federal debe discutirse pensando qué ciudad estamos dejando a las futuras generaciones, y anteponiendo el bien común como meta de nuestro proceder.

Santiago Pusso

Desembarcadas

En abril compramos dos pasajes a través de la web de Aerolíneas Argentinas para viajar a Río de Janeiro el 18 de julio, a las 18.55, completando el formulario de solicitud de silla especial para desplazarnos desde la puerta del avión a nuestros asientos. El día del vuelo nos presentamos en Ezeiza, hicimos el check-in y el preembarque sin problemas, y como no había manga para subir al avión, lo hicimos en lo que ellos denominan el papamóvil. Una vez ubicadas en nuestros asientos, personal de la aerolínea, que no se identificó, sin explicación previa nos indicó que debíamos desembarcar. Luego de un rato de intensa discusión y tras solicitar la presencia de la jefa de cabina, esta adujo que el impedimento para que pudiéramos realizar el vuelo era la falta de acompañantes. Por tal motivo, algunos de los pasajeros del vuelo se ofrecieron para cumplir esa función, incluso dejándolo expresado de forma escrita. Finalmente tomamos la decisión de bajar debido a que el avión no iba a despegar si nosotras permanecíamos en él y ya nos habían bajado el equipaje y nuestras sillas de ruedas de la bodega.

Si bien Aerolíneas Argentinas reconoció el error de habernos dejado embarcar, luego de varias horas de espera fuimos evaluadas por un médico de la compañía, quien no encontró ningún impedimento de índole médica para que pudiésemos realizar el vuelo comercial y autorizó a que viajemos sin acompañantes. De esta forma nos fue reprogramado el vuelo para el día siguiente.

Ana Sofía Bernasconi

DNI 26.740.283

Mariana Laura Gallo

DNI 26.401.619

Museo cerrado

¿Alguien puede imaginar que en la entrada del Louvre una persona le diga: "No, no, madame, no se puede entrar, porque el encargado de abrir la puerta no ha llegado aún". Saldría en los diarios. Pues en Buenos Aires es posible, y nadie se entera. Me pasó en el anexo del Museo de la Ciudad donde hay una exposición. A las 11.10 empezaron a abrir las puertas, con parsimonia. "Le abro porque usted está esperando, pero el encargado no llegó". A las 12.30, el encargado de vender el catálogo de la muestra todavía no había llegado.

En la Argentina, el respeto por el tiempo ajeno ha dejado de existir. Me fui.

Mónica G. Hoss de le Comte

DNI 5.089.726

Bancarización

La AFIP proyecta imponer retenciones en aquellas escrituras inmobiliarias que utilicen el dinero en efectivo. Se pretende desalentarlas e inducir la bancarización de los pagos. Sin embargo, las medidas compulsivas no son recetas aconsejables y ante todo es preciso facilitar los procedimientos bancarios, hoy complejos y lentos, alejando los malos recuerdos que dejaron los corralitos y cepos. No hay que olvidarse de que las transferencias bancarias no se acreditan inmediatamente, en cuyo caso después debe otorgarse una segunda escritura de recibo. Muchos sectores quedarán marginados ya que no accederán sencillamente a la apertura de cuentas, se castiga a menores de edad, discapacitados y a quienes en forma simultánea adquieran otro bien y necesiten el dinero inmediatamente. Se afectan derechos constitucionales, no sólo por la compulsión, sino por la retención de gravámenes. No debería olvidarse que la moneda es el instrumento cancelatorio por excelencia (ver artículo 75 inciso 11 de la Constitución) y que estas operaciones afectan a sectores sensibles vinculados con el acceso a la vivienda.

No es restringiendo la libertad el camino a emplear, sino mejorando el sector y la operatoria bancaria, para convertirla en un medio accesible, económico y que su alternativa sea un beneficio y no un incordio.

Norberto Rafael Benseñor

Presidente de la Academia Nacional del Notariado

DNI 4.386.411

La Casa de Ezcurra

La casa de María Josefa Ezcurra (de alrededor de 1830) es una de las más antiguas de Buenos Aires. Está ubicada en Alsina 453/463 en pleno casco histórico. Se inunda el techo cuando llueve y el agua desborda sobre el edificio contiguo, donde está ubicado el local bailable Lo de Luca (lugar notable, se dice que allí vivió Luca Prodan, aunque Carmen Verlichak, autora de María Josefa Ezcurra, la amante secreta de Belgrano, sostiene que Prodan vivió en la casa Ezcurra). El Museo de la Ciudad, propietario de la casa, diseñó cuando todavía era director el arquitecto José María Peña, el proyecto de recuperación y puesta en valor en 1999. Pero de lo propuesto sólo se cumplió la restauración de la fachada, gracias a la determinación de María Sáenz Quesada, actual directora de la revista Todo es Historia, en esos años secretaria de Cultura del gobierno de la ciudad. En cambio, por iniciativa de Peña y de Carmen María Ramos, Cátedra Unesco, se restauró enteramente Los Altos de Elorriaga, la casa más antigua en pie. Vecinos de Alsina entre Bolívar y Defensa, como la propietaria de la confitería La Puerto Rico (bar notable); el encargado de La Farmacia de la Estrella (edificio histórico); Miguel Ávila, propietario de La Librería de Ávila, antigua Librería del Colegio, según se ha dicho la más antigua del mundo; quien suscribe, Julio Orione, autor de La ciencia en la Manzana de las Luces; José Sellés Martínez, director del Instituto de Historia de la Manzana de las Luces, apoyamos la petición enviada al gobierno de la CABA y al Ministerio de Cultura de la Nación para solicitar se continúe con el referido proyecto cuanto antes.

Carmen Verlichak

Julio Orione

José Sellés Martínez

y siguen las firmas.

Abuso de antibióticos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó nuevamente que la resistencia a los antibióticos (ATB) está creciendo, sin opciones de tratamiento efectivo. Añadió que "sin una acción urgente, las infecciones comunes y lesiones menores pueden volver a matar" por el sostenido uso inducido, abusivo, inapropiado, irracional e inseguro de los ATB, que genera multirresistencia bacteriana e ineficacias del arsenal terapéutico hoy disponible. Las causas son: inadecuadas prácticas de higiene y saneamiento, el uso irracional y la automedicación; el incorrecto diagnóstico, prescripción y dispensa; la falta de adherencia al tratamiento y la poca investigación en nuevos ATB. Consecuencias: mayor carga de enfermedad por aparición, propagación y persistencia de infecciones que no pueden remediarse por fallas del tratamiento; daños a la salud, intervenciones prolongadas, hospitalizaciones, innecesarios gastos y muertes prematuras y evitables. Actuemos hoy para prevenir y proteger la salud pública presente y futura.

Dr. Damián Pablo Ballester

En la Red

Exhortación delMercosur a Venezuela

Facebook

"Los presidentes llaman al cese de toda violencia y restablecimiento del orden institucional. Ojalá sean escuchados y Venezuela recupere su democracia" - Guillermo Bianchi

"Nunca debió formar parte del Mercosur. Es un desastre la economía y arruina al resto" - Juan Manuel Fernández

"Mauricio cuando asumió tomó un rol duro y contundente con Venezuela, que parecía excesivo. Sin embargo, tenía razón ... y la represión no era tan feroz... Maduro cruzó los límites de la legalidad" - Oscar López

