¿De Nueva York a Washington en 29 minutos? Un empresario avanza con el sueño del Hyperloop

El proyecto contempla transportar pasajeros en cápsulas a velocidades subsónicas

NUEVA YORK.- El empresario sudafricano Elon Musk vende el futuro y en su visión contempla viajar de Nueva York a Washington (una distancia de 370 kilómetros) en escasos 29 minutos, en vez de las casi tres horas que lleva hacerlo ahora en tren. Para conseguirlo, quiere utilizar el Hyperloop, unos tubos de metal presurizados que desplazarían a personas en cápsulas a velocidades subsónicas, que, según los desarrolladores, podrían superar los 1000 km/h.

El fundador del fabricante de autos eléctricos Tesla y de la compañía espacial SpaceX anunció que tiene la "aprobación verbal" de las autoridades norteamericanas para empezar a excavar el túnel subterráneo que usará como infraestructura de este nuevo modo de transporte. Musk indicó a través de Twitter que es optimista sobre un acuerdo formal, que podría ocurrir "rápidamente".

Se trata, en todo caso, de un acuerdo informal, mientras la tecnología que propulsará el Hyperloop está aún en una etapa incipiente en su desarrollo. La tuneladora The Boring Company, la última compañía del empresario, ya opera en California. El corredor del nordeste de Estados Unidos es uno de los más congestionados del mundo y el sistema envejece rápido.

La Secretaría de Transportes de Estados Unidos no quiso comentar la información y pidió contactar a un vocero de la Casa Blanca, que no confirmó el acuerdo. "Tuvimos conversaciones prometedoras hasta ahora, y estamos resueltos a conducir proyectos de infraestructura transformadores. Creemos que las mejores soluciones provienen muchas veces del ingenio y la energía del sector privado", indicó la fuente del gobierno, bajo condición de anonimato.

No es la primera vez que se habla de un proyecto a gran escalada para mejorar la conexión entre Nueva York y Washington, con posibles paradas en Filadelfia y Baltimore. Se contempló la probabilidad de establecer una línea de alta velocidad como las que unen las grandes capitales europeas, pero la inversión es enorme y las dificultades técnicas son mayores.

De hecho, el anuncio de Musk crea en este momento más preguntas que respuestas. Para empezar, no especificó los plazos para la construcción del sistema de túneles y elevadores, qué inversión sería necesaria para llevar el proyecto a buen puerto ni cómo se financiaría semejante obra. "Hay aún mucho trabajo por hacer", admitió. De esta manera, el propio Musk trataba de rebajar en otro mensaje la expectación al precisar que aún debe recibir el aprobado formal.

Además, en otros tuits de anteayer, Musk mencionó la creación de una conexión a toda velocidad entre Los Angeles y San Francisco, así como una ferrovía que uniría varias ciudades de Texas.

Musk sólo está implicado en el negocio a través de la construcción de túneles, con The Boring Company. Las cápsulas serían desarrolladas por otras empresas, en las cuales él no tiene capital. Musk no explicó anteayer cuál sería el socio del proyecto entre Nueva York y Washington.

En tanto, varias empresas se han posicionado en el mercado. En abril pasado, The Northeast Maglev, una compañía estadounidense, presentó un proyecto similar al evocado por Musk. Esta empresa colabora con la compañía ferroviaria japonesa JR Central, que desarrolló la tecnología conocida como Scmaglev (por Superconducting Magnetic Levitation) y testea actualmente un nuevo tren de sustento electromagnético que debe unir Tokio y Osaka a una velocidad de 500 km/h. Contactada por AFP, The Northeast Maglev no respondió a las consultas al respecto.

Musk presentó los primeros bocetos del Hyperloop hace justo cuatro años. Lo bautizó como el quinto modo de transporte. El sistema estaría integrado por tubos de metal presurizados que desplazan a personas en cápsulas con capacidad para una treintena de pasajeros. El desarrollo de la tecnología depende, sin embargo, de terceros inversores.

Musk ya habló entonces de la posibilidad de unir Nueva York y Washington con el Hyperloop, por la densidad de la población. The Boring Company ya construye una red de túneles en Los Angeles para reducir el tránsito. El concepto en este caso es diferente, porque la idea es transportar los autos en una especie de patines que se desplazarían a más de 200 km/h.

Un medio para revolucionar el transporte

40

Pasajeros

Sería la capacidad máxima de las cápsulas que desarrolla Hyperloop Transportation Technologies (HTT), una de las tres startup que compiten por desarrollar este medio futurista

3

Horas

Es el tiempo aproximado que insume un viaje en tren entre Nueva York y Washington; Hyperloop busca que sea de 29 minutos

1200

Km/h

Sería la velocidad máxima que podría alcanzar la cápsula a través de los tubos

Agencias AP y AFP, y diario El País