La conexión argentina con el British Open: el norteamericano que juega por haber ganado el Abierto de la República

Se trata de Kent Bulle, quien cumple un sueño en Royal Birkdale y se clasificó por haber sido campeón en el Olivos Golf Club el año pasado

Foto: AP

SOUTHPORT, Inglaterra.- Muchos son los caminos que pueden conducir a los golfistas a llegar al Abierto Británico. Desde una clasificación por ranking, sólo para los mejores, hasta distintos torneos que se juegan a lo largo y ancho del mundo. Es en ese punto donde el tradicional Major se conecta con nuestro país. Desde 2016, aquel golfista que gane el Abierto de la República tiene su boleto asegurado en el Open del año siguiente. Y allí recorre los hoyos del Royal Birkdale Golf Club el norteamericano Kent Bulle, el más argentino de los golfistas que siguen en carrera.

Bulle está aquí gracias a que el año pasado fue campeón en Olivos Golf Club. Retuvo el título que había conseguido en 2015 en el Jockey Club. Frena con una sonrisa de oreja a oreja cuando escucha a "un periodista de la Argentina". "¡Qué país tan lindo! Charlemos de lo que quieras", le dice a LA NACION un hombre que contagia alegría. Bulle está disputando su segundo Major, pero esta es su primera participación en el British Open. "¡Cómo no va a ser un sueño cumplido estar acá! Imaginate que cuando era chico (hoy tiene 28 años) me levantaba a las 2 o 3 de la madrugada para poder ver este torneo en la tele. Crecí pensando que algún día llegaría y acá estoy", relata contento el hombre que todavía mantiene en sus redes sociales la foto del triunfo en nuestro país y el pasaje que obtuvo a este legendario torneo. Terminó los 36 hoyos con un total de 140 golpes, el par, y superó el corte para poder jugar todo el fin de semana. Otro objetivo cumplido.

Bulle es el campeón del Abierto de la República por dos años consecutivos. Guarda de nuestro país los mejores recuerdos. "Lo primero que te puedo decir es que la gente allí es muy apasionada, muy cálida. Hace sentir al golfista de una manera especial, la paso muy bien cada vez que voy, me divierto. encima ¡gané dos veces!", cuenta entre risas el golfista nacido en Glasgow, Kentucky, en los Estados Unidos.

Mientras habla con LA NACION, de fondo se escuchan, aplausos, gritos y algunas burlas. Es un pequeño grupo que corea su nombre. Él frena, los mira. Sonríe y continúa hablando. Se trata de su familia y un puñado de amigos que lo acompañan hasta el final. "Me traigo mis propios hinchas, así tengo algo de ruido en la tribuna", bromea.

La foto del norteamericano en sus redes sociales, con la Copa que consiguió en la Argentina y su clasificación al Abierto Británico. Foto: Twitter

-¿Cómo estás viviendo tu primer Abierto Británico?

-Para mí es como un sueño. Siempre pensé escuchar mi nombre en el tee del 1 de un Abierto Británico y ahora acá estoy. Estaba muy nervioso con ese primer golpe que afronté el jueves. Después me fui soltando. Por suerte hice un buen score el primer día, lo cual que me permite jugar todo el fin de semana.

-¿Qué dificultades encontraste en la cancha?

-Todas. es muy difícil y el clima juega lo suyo. Creo que tuve un poco de suerte el primer día con eso y pude marcar un buen score. Hoy (por ayer) no me trató tan bien, así que vale más lo que hice antes. Lo que hago es sólo pensar en jugar un hoyo, después el siguiente y así. Para no perder la concentración y poder seguir adelante.

-Estás en este torneo por haber ganado el Abierto de la República en la Argentina. ¿Qué significa eso para vos?

-Creo que es un torneo muy bueno, me gusta mucho. Es muy difícil para los jugadores, sobre todo para los sudamericanos, llegar a un Abierto Británico. Por eso tener un campeonato en el PGA Tour Latinoamérica que te clasifique directo no tiene comparación. Es algo que deben aprovechar mucho. Por suerte yo lo pude aprovechar.

-Entonces ¿qué significa para vos el Abierto de la República?

- Significa mucho. Jugué en muchas canchas a lo largo de mi carrera, muy buenas canchas del PGA. Pero déjame decirte que las del Jockey Club y Olivos son dos de mis favoritas (dice entre risas). No es porque gané. Realmente yo creo que son muy buenas. Y el campeonato está muy bien organizado, tiene su boleto al Open. Es uno de los más tradicionales que jugué.

-¿Comparable con este Abierto Británico, salvando las distancias?

-(Piensa) No. son distintos. No los puedo comparar.

Para este 2017, al igual que sucedió el año pasado, aquel jugador que gane el Abierto de la República también obtendrá su pasaje directamente al British Open. Así se lo confirmó a LA NACION Mark Lawrie, director de R&A para Latinoamérica. "El vínculo continúa para el año 2018", indicó. Se disputará entre el 16 y el 19 de noviembre, en la cancha Colorada del Jockey Club.

Hay miembros de la Asociación Argentina de Golf (AAG) presentes en este 146º British Open y se sienten orgullosos de que un jugador esté presente por haber ganado en nuestro país. Así lo manifestó Andrés Schönbaum, su presidente, a LA NACION. "Nos encanta verlo jugar y saber que lo está haciendo por haber ganado el Abierto de la República", dice, mientras recorre los hoyos Royal Birkdale Golf Club. Desde ese lado, el objetivo está cumplido. Ahora sólo resta conseguir que el campeón de las últimas dos ediciones del torneo en la Argentina se haga presente en noviembre. Kent Bulle no asegura su participación. Sin embargo, sostiene que hará "todo lo posible" para estar presente en la cancha de San Isidro. "Ojalá pueda volver. Siempre que no tenga nada loco en mi calendario, en noviembre me tienen de vuelta. Amaría poder estar una vez más allí", sentencia.

Con Emiliano Grilloeliminado, el norteamericano se vuelve la única conexión argentina con este Abierto Británico. Un lazo especial.