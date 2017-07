Avanza una suba del 10% en los planes de medicina prepaga

Se desdoblará en septiembre y octubre; el ajuste anual llegaría así al 29%

Los meses previos a las elecciones tendrán nuevos aumentos en los planes de medicina prepaga. Si bien recién en agosto se completará el alza de 11% autorizada en mayo de este año, las empresas del sector ya solicitaron nuevas subas en septiembre y octubre, tal como anticipó LA NACION la semana pasada. Según confirmaron ayer a este medio fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud, ya se envió a la Secretaría de Comercio el expediente correspondiente.

Se encarece el costo de la salud. Foto: LA NACION

Las compañías de medicina prepaga solicitaron un aumento del 10%, que se aplicaría desdoblado en dos tramos de 5% en septiembre y octubre. No obstante, las subas no se concretarán hasta su publicación en el Boletín Oficial, luego de obtener el visto bueno de la Secretaría de Comercio que encabeza Miguel Braun. Según indicaron desde esta dependencia, el pedido ya ingresó y está en estudio, aunque aún no hay plazos estipulados para su aprobación. "Tiene que recorrer los carriles normales de análisis de los costos del sector", aseguraron en Comercio. Una vez aprobado, el pedido debe regresar a la Superintendencia de Servicios de Salud y finalmente se oficializa mediante una disposición del Ministerio de Salud.

Con estas subas, serían cinco los aumentos mensuales en las tarifas de medicina prepaga en 2017, con un alza acumulada superior al 29% durante el año. En diciembre, el Gobierno había autorizado un ajuste del 6% que se aplicó en febrero luego de una disputa con las empresas que reclamaban aplicar el alza en enero. Posteriormente, en mayo se avaló un nuevo ajuste del 11%, que fue desdoblado en los meses de julio (6%) y agosto (5%), antes y durante el mes de las PASO.

Las dos nuevas subas también podrían tener influencia en la campaña, en tanto que el último ajuste llegaría en el mes de las elecciones legislativas generales, que se desarrollarán el 22 de octubre. Sin embargo, la obligación de las empresas de notificar a los usuarios sobre los ajustes en los valores de sus cuotas con al menos 30 días de anticipación podría alterar los plazos.

En este contexto, un grupo de precandidatos a legisladores del espacio kirchnerista Unión Ciudadana indicaron que presentarán un amparo ante la Justicia para evitar el ajuste. "Un aumento en las cuotas de las prepagas de medicina como el planteado, cercano al 30%, al que hay que sumarle el 44% del año pasado, resulta carente de justificación", sostuvo el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien ocupa el quinto lugar en la lista de precandidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires.

Pese a que se ubica por encima de las estimaciones de inflación para el año -según el último Reporte de Expectativas del BCRA sería del 21,3%- en el sector defienden las subas solicitadas por el incremento en los costos médicos y en la necesidad de aumentar la facturación para nivelar el alza de los salarios del sector. Este año, el aumento firmado por el sindicato de Sanidad (ATSA) fue del 23% en dos tramos del 13% en junio y del 10% en agosto.

El año pasado, mientras tanto, el incremento en los valores de las cuotas de los planes de medicina prepaga fue del 43,5%, concretada en cinco tramos acumulativos: 9% en febrero, 15% en junio, 5% en julio y 9% en octubre.