Julio, el oyente solidario de Puerto Panal

La decisión recordaba aquella ocurrencia cuartelera que ordenaba: "Todo lo que se mueve se saluda y todo lo que no se mueve se pinta". A los fines del relato, debía traducirse: "Todo lo que se puede se compra y todo lo que no se puede comprar se ataca". El desenlace del conflicto con el campo había sido "no positivo" y la reacción de Cristina y Néstor Kirchner fue declarar una guerra al periodismo.

No fue una mera coincidencia que, desde fines de 2008, empresas amigas del kirchnerismo hayan invertido en radios y canales, mientras se abría el debate por la ley de medios. Los nuevos propietarios recibieron una generosa pauta estatal que hizo rentables a los medios. No fue magia. Fue así como Radio Del Plata pasó a manos de Electroingeniería, una especialista en contratos de obra pública.

Cristina se fue y muchos de esos medios cerraron o entraron en crisis. Desde hace meses, Del Plata emite mensajes de sus empleados reclamando el pago de salarios. Y también llamados solidarios de los oyentes. Entre otros, salió al aire el oyente Julio De Vido, vecino de Puerto Panal.