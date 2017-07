Héctor Olivera: "El Incaa heredó todos los problemas del cristinismo"

El reconocido director de "La noche de los lápices" opinó sobre el presente de la producción audiovisual y criticó al kirchnerismo

cerrar

"El Incaa hereda todos los problemas del cristinismo", dijo Héctor Olivera, productor, guionista y director de cine argentino al referirse a la situación que atraviesa el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El director contó en Terapia de Noticias, el programa emitido por LN+, que recientemente fue invitado por mail a ser parte de la Academia y votar por la terna de películas extranjeras.

Director de películas emblemáticas del cine nacional como La noche de los lápices, La patagonia rebelde y No habrá más penas y olvido, entre otras, opinó: "Tengo la mejor opinión de Ralph Haiek, que es el nuevo presidente desde que asumió [Mauricio] Macri". Y se refirió a la gestión de Jorge Coscia, ex secretario de Cultura de la Nación y ex presidente del Incaa. "Fue escandalosa", dijo. Y agregó: "Salió una cantidad de dinero para películas que no se hicieron, no se terminaron, ni fueron valiosas. Ha habido de todo".

Por último Olivera fue crítico al kirchnerismo y opinó: "La época última la llamo 'Kanalla'. Lo peor que ha tenido el kirchnerismo y sobre todo el cristinismo ha sido la inmoralidad total, impregnado al país. Cómo puede ser que la señora presidenta, que perjudicó al campo argentino cerrando decenas o miles de tambos, vaya a un tambo a hablar de la leche. La hipocresía es tan grande que no se puede creer", concluyó.

cerrar