Froome y Urán se juegan el Tour en 22,5 kilómetros

Será crucial la prueba contrarreloj, hoy en Marsella; el británico le lleva 29s de ventaja

Froome llega al final del Tour con una leve ventaja. Foto: AFP

SALON-DE-PROVENCE, Francia.- El británico Chris Froome (Sky) y el colombiano Rigoberto Urán (Cannondale), primero y tercero de la clasificación general en el Tour de France con una diferencia de 29 segundos, se juegan hoy el triunfo final en la carrera. Será en la contrarreloj de 22,5 km en Marsella. En medio de ellos, expectante, se encuentra el francés Romain Bardet (AG2R), a 23 segundos de Froome, pero sus dos rivales son especialistas en contrarreloj.

Si la lógica se respetara, Froome, el mejor en las cronos, debería ganar la etapa y el Tour, mientras que Urán puede distanciarse en más de seis segundos de Bardet y asegurarse la segunda plaza final, con lo que emularía a su compatriota Nairo Quintana, dos veces subcampeón de la prueba.

Pero un pinchazo o un percance puede hacer que Froome pierda el maillot amarillo en beneficio de Urán y el británico es consciente de ello. "Urán es uno de los mejores contrarrelojistas, así que creo que está realmente preparado para el podio y para pelear por el maillot amarillo. Es mi gran amenaza", afirmó Froome.

Cuando se le preguntó a Urán qué pensaba sobre que Froome lo haya colocado como el rival por batir en la crono de Marsella, el colombiano, con su habitual sentido del humor, asintió: "Tiene razón. He ganado contra el reloj, me he defendido bien y ahora con el estado que tengo, espero hacer una buena crono este sábado. Es el día más importante de mi carrera".

Claro que el último precedente en la lucha contrarreloj no es halagüeño para Urán: en los 14 kilómetros de la 1a etapa de este Tour, Froome aventajó en 51 segundos a Urán.

El estadio donde el Olympique de Marsella disputa sus partidos, el Velodrome, hará honor a su nombre siendo el punto de partida y de llegada de los corredores, en una jornada decisiva.ß

AFP