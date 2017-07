Su defensa presentó un escrito ante el tribunal; no hay antecedentes que avalen su petición

Once: De Vido pidió ser juzgado por jurados. Foto: DyN / Senado

El ex ministro y actual diputado Julio De Vido pidió ayer que el juicio en su contra por la tragedia de Once lo lleven adelante "jurados ciudadanos".

Así lo informó su abogado, Adrián Maloneay, que sostuvo que "la importancia de este caso impone la necesidad de que la sentencia sea dictada por un tribunal que no se vea sometido al inédito nivel de presiones que los poderes Ejecutivo y Legislativo vienen ejerciendo sobre el Judicial".

Lo que pide De Vido no tiene precedente. El juicio por jurados no está previsto en el Código Procesal Penal de la Nación y en el caso de la tragedia de Once, ya hay un tribunal oral a cargo de determinar la responsabilidad del ex ministro. Maloneay alegó sin embargo que "la intervención de un jurado" respondía, "en primer lugar, a la necesidad de dar cumplimiento a un mandato constitucional".

La Constitución Nacional establece que "todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados, se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución" (artículo 118). También que "el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados" (artículo 24), y que le corresponde al Congreso dictar las leyes "que requiera el establecimiento del juicio por jurados" (artículo 75, inciso 12). Todas estas normas fueron invocadas por la defensa de De Vido.

El ex ministro será juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por su responsabilidad en la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas en 2012. Es el mismo tribunal que en diciembre de 2015 condenó por este caso a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que dependían de De Vido.

En aquella misma sentencia, el tribunal ordenó avanzar sobre la línea de investigación que llegaba a De Vido. Fue así como el caso volvió al juzgado de Claudio Bonadio, que procesó y envió a juicio a De Vido también.

Ahora, el TOF 4 habilitó la feria judicial para avanzar en el proceso. En este contexto, le tocaba a la defensa del ex ministro ofrecer pruebas. Ayer, Maloneay informó que además de cumplir con esa "obligación procesal", habían fijado la posición de su cliente "con respecto al juicio oral en las irregulares condiciones en las que se lo pretende realizar".

Según Maloneay, De Vido fue sometido a "una inédita instrucción exprés" que "desconoció cada una de las etapas necesarias de un proceso penal". La defensa sostiene que no fueron analizadas sus presentaciones ni evaluados sus argumentos. También que le denegaron todas las medidas de prueba que solicitó.

Con estos argumentos, Maloneay sostuvo que su cliente llegaba a esta instancia de juicio "sin haberse podido defender".

El abogado de De Vido dijo también que "no existe ningún obstáculo razonable" a su pretensión de que lo juzgue un jurado, y que esa era "la única forma" de tener un juicio adecuado "en un contexto tan enrarecido y tan sensible al aprovechamiento político" como es, según él, el actual.