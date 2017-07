Emerson Cabañas: "No me pude ni siquiera despedir de mis padres"

[VIDEO] En LN+ Mundo, un joven dirigente opositor de Venezuela que huyó del país en abril contó cómo fueron las horas previas a su salida

"Después de varios años de lucha desde la Universidad, donde me voy a recibir a fin de año, me tocó la agudización de la persecución. Me quisieron implicar en el pago a unos terroristas de Caracas y, por el bien de mi familia, decidió exiliarme", de esta manera resumió los motivos Emerson Cabañas los motivos que lo llevaron a huir de su Venezuela tras años de lucha contra el régimen chavista.

"No me pude ni siquiera despedir de mis papás y mis hermanos porque ellos estaban en Maracaibo y yo en Caracas", agregó el joven dirigente opositor en una entrevista íntima en LN +Mundo por LN+.

Cabañas recordó que en 2014 estuvo un par de días detenidos y que gracias a la presión del gobierno de Chile fue liberado. Luego recordó que durante estos tres años recibió amenazas de muerte y hasta golpizas de los «colectivos» que son las bandas armadas del chavismo.

"Salí por la frontera de Colombia, de manera ilegal, sin sellar el pasaporte. Allí en Colombia me dieron mi salvoconducto que me permitió llegar a Santiago de Chile donde estuve un mes antes de llegar a Buenos Aires", resumió sobre su periplo para llegar a Buenos Aires.

Luego habló de sus últimas horas en Venezuela y qué lo llevó a decidir escapar: "La madrugada del 10 de abril hubo una camioneta parada todo el tiempo en la puerta de donde yo vivo en Caracas. Eso hizo que me decidiera a irme del país. Mis padres no sabían lo que pasó. Uno está afuera, pero espiritualmente estoy en Venezuela".

Sobre el actual régimen que dirige su país dijo que el apoyo se redujo a un 15% de la población. "Hasta Hitler tenía esta gente cercana", comparó. "El chavismo es un gran mecanismo de control social. Si hoy se hacen unas elecciones libres y democráticas el gobierno de Maduro cae. La presión de la calle y de la comunidad internacional es clave para que las elecciones sean libres en Venezuela".

"Hoy en día vivimos una dictadura férrea en Venezuela donde la gente se muere, incluso de hambre", cerró la entrevista Cabañas.