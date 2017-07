Esteban Bullrich: "Vemos el reclamo de los que no pueden llegar a fin de mes"

El candidato a senador de Cambiemos dice que se deben dar señales de austeridad; prefiere no confrontar con Cristina, su rival electoral

Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk

El candidato a senador bonaerense por Cambiemos, Esteban Bullrich , pronosticó que luego de las elecciones del 22 de octubre próximo habrá "necesidad de un gran acuerdo impositivo y de hacer los necesarios ajustes en la política". Y dejó una definición que anticipa un escenario: "Si nosotros pedimos austeridad, tenemos que mostrar austeridad".

En una entrevista con LA NACION, el ex ministro de Educación señaló que "hay una necesidad de acuerdo que esperemos que juntos podamos hacer después de las elecciones". También hubo admisiones. "Hay un reclamo también por el tema de llegar a fin de mes", pero advirtió que "el principal reclamo hoy en la provincia es la inseguridad. Y estamos trabajando". En un suave reproche a los empresarios, dijo que "es muy importante que todos hagamos un esfuerzo, a veces hubo por parte de algunos una cierta desconexión con lo que está pasando en nuestro país".

En cada respuesta, Bullrich se referencia con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, la candidata virtual, la que tiene la mayor imagen pública. La estrategia es asociarse a la marca Cambiemos. En todo momento habla de "María Eugenia".

- Hay encuestas que dicen que puede ganar Cristina Kirchner por poca diferencia.

-Lo que vemos es que el cambio que María Eugenia comenzó a liderar en 2015 lo ves en todos lados. Sentís el cambio en las obras, en la lucha contra el narcotráfico. Por primera vez hay un gobierno que está resolviendo problemas de la gente.

-Pero también muchos no llegan a fin de mes. ¿Se lo dicen?

-Obviamente también ves la resignación de muchos que todavía no confían en que lo que no les llegó les vaya a llegar. Tenemos que convencerlos a ellos de que les va a llegar. Sí, vemos ese reclamo, pero el principal reclamo hoy en la provincia es la inseguridad. Y María Eugenia está trabajando con todo su equipo para que los vecinos tengan más seguridad.

-¿No es riesgoso que sean tan protagonistas Vidal, Macri, Carrió, que no van a estar en la boleta?

-El protagonista es Cambiemos. Pero mucho más protagonista es el bonaerense que cree que podemos estar mucho mejor. El que dice "a mí todavía no me llegó, pero igual quiero apostar a la esperanza".

-¿No fue un error la estrategia de polarización con Cristina?

-No creo que haya habido estrategia de polarización, estamos hablando de una persona que fue presidenta ocho años. Es conocida, tiene influencia política, conduce un espacio. La polarización no es con ellos, sino con la resignación, con la idea de rendirnos.

-El juez Bonadio admitió que Cristina podría ser detenida. ¿Esto podría generar una alteración en la campaña?

-Lo importante es que la Justicia avance y que aquellos que tienen que estar detenidos estén detenidos. Prefiero no hacer hipótesis sobre cosas que no pasaron.

-Cambiemos quiere expulsar a De Vido, pero le faltan votos.

-Acompaño la posición que tuvo nuestro equipo que ha sido muy clara. Es una persona que tiene varios procesamientos.

-¿Qué van a hacer con los impuestos y el gasto público cuando usted sea senador?

-Hubo un crecimiento de la inversión social en el gasto público y creemos que hay que estar muy cerca. Porque somos conscientes del dolor que pasan muchos bonaerenses, por el hecho de llegar a fin de mes. Y esto se logró con una baja de impuestos, porque hemos bajado las retenciones. Y vamos a seguir ese camino. Ahora no queremos hacerlo en plena campaña electoral porque se mezcla la hipocresía de las posiciones políticas.

-Pero hubo aumento en personal, muchas incorporaciones en el Estado.

-El número neto bajó.

-Muy poco: 1400 empleados. De 742.000 a 740.600...

-Entonces no hubo crecimiento. Matemáticamente el número bajó. ¿Es suficiente? No. Ayer lo dijo María Eugenia. La política tiene que hacerse cargo de que necesitamos acompañar este pedido... Si nosotros pedimos austeridad tenemos que mostrar austeridad.

-Tiene que haber señales de reducción...

-Por supuesto. Repito, las hay. Trabajé mucho en el Ministerio de Educación con todo el equipo y lo vamos a seguir haciendo. María Eugenia está plantando algo que también plantea el Presidente...

-Dijo que el Estado no es un aguantadero.

-Tiene que haber un esfuerzo generalizado. María Eugenia lo planteó en todas las estructuras, provinciales, legislaturas, que crecieron los últimos años, sin mejorar la vida a los bonaerenses. Lo que dice María Eugenia es: muchachos, hagámonos cargo.

-¿Hay margen para un acuerdo con el peronismo por las reformas tributaria, fiscal, laboral?

-Yo espero que después de las elecciones dejemos de lado los fuegos artificiales de campaña y juntos nos pongamos a trabajar para ver cómo seguimos un camino de mejora para todos. Hablamos de la necesidad de un acuerdo grande impositivo. De hacer los necesarios ajustes en la política, para que el sistema se ponga a tono con la necesidad de los argentinos.

-¿El Gobierno sintió decepción con los empresarios?

-Me parece que es muy importante que todos hagamos un esfuerzo. A veces ha habido por parte de algunos una cierta desconexión con lo que está pasando en nuestro país. Pero para no poner la carga siempre del otro lado, también tenemos que ver nosotros qué estamos haciendo. Y entendemos que la construcción de confianza no es una tarea inmediata.

-¿Falló en generar una expectativa de bajar los costos para que los empresarios inviertan?

-Hemos marcado algunas cosas que se han cumplido, con algunos lo logramos, no todos, pero me parece que arrastramos una cultura de la desconfianza que hay que cambiar. Pero terminar con el corralito, con el dólar paralelo, con el Indec, hemos hecho cosas importantes. Algunos se convencieron, otros... , es una construcción.