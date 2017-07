Mal debut para Eduardo Coudet en Xolos de Tijuana: perdió 2-0 con Cruz Azul en el inicio de la Liga de México

Los dos goles del español Edgar Méndez frustraron las ilusiones en el primer partido del Chacho, quien fue muy autocrítico con el juego del equipo

Coudet no tuvo el debut soñado en Xolos.

TIJUANA, México (Télam).- Xolos de Tijuana, en el debut del entrenador Eduardo Coudet, perdió anoche como local ante Cruz Azul, por 2 a 0, por la primera fecha del certamen Apertura mexicano de fútbol. El partido se disputó en el Estadio Caliente de Tijuana y los dos goles del visitante fueron convertidos por el español Edgar Méndez.

Traspié para Xolos en el debut. Foto: Facebook Xolos de Tijuana

A los 17 minutos del primer tiempo, Gibrán Lajud, arquero de Xolos, le cometió una infracción al chileno Martín Rodríguez en el área, pero el mexicano Adrián Alderete reventó el disparo desde el punto del penal en el travesaño. En la siguiente jugada, tras un córner, Lajud volvió a fallar: se le escapó de las manos un débil cabezazo de Méndez, que estableció el 1-0. Luego, a falta de ocho minutos para el cierre, definió el partido tras un gran contraataque encabezado por el uruguayo Martín Cauteruccio.

Para su primer encuentro, el Chacho decidió que la presencia argentina fuera significativa: salieron al terreno como titulares Damián Pérez (ex Arsenal y Vélez), Víctor Aguilera (ex Defensa y Justicia, Godoy Cruz e Independiente), Damián Musto (ex Rosario Central), Ignacio Malcorra (ex Unión) y Juan Martín Lucero (ex Defensa e Independiente), mientras que en el segundo tiempo ingresó Gustavo Bou (ex River, Gimnasia y Racing). En el banco se quedó Alejandro Donatti.

En tanto, en Cruz Azul, dirigido por el español Paco Jémez, jugaron los argentinos Julián Velázquez (ex Independiente) y Gabriel Peñalba (ex Argentinos Juniors y Tigre).

"Esta no es la forma, no es la idea de juego. No me preocupa, me ocupa. Hay que trabajar, generar más y convertir" Eduardo Coudet Compartilo

"No fue el debut esperado, uno siempre tiene expectativas diferentes. No fue un partido atractivo, nosotros no jugamos bien, pero en sí fue muy cortado, muy trabado. Un partido que el aficionado no pensaba venir a ver. Me voy con un mal sabor porque creo que se podía haber dado un partido más lindo", señaló Coudet en conferencia de prensa.

Además, el DT fue autocrítico al hablar del rendimiento de su equipo: "Esta no es la forma, no es la idea de juego. Nos tenemos que ir acostumbrando a varios factores, donde el principal responsable de sacar provecho a todo eso soy yo. Es el primer juego que tenemos en casa, estamos tratando de adaptarnos también, no me preocupa, me ocupa, tengo para practicar todos los días aquí y acomodarnos de la mejor manera. A trabajar y preparar el partido que viene, hay que generar mucho más y convertir".

En el restante partido jugado anoche, Morelia y Monterrey, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, igualaron sin goles en el estadio Generalísimo José María Morelos.

En el local actuaron los argentinos Emanuel Loeschbor (ex Juventud Antoniana y San Martín de Tucumán) y Gastón Lezcano (ex Cañuelas, Barracas y General Lamadrid), mientras que en Monterrey lo hicieron José María Basanta (ex Estudiantes y Olimpo), Nicolás Sánchez (ex Nueva Chicago y Racing) y Rogelio Funes Mori (ex River).

La fecha continuará hoy con Lobos-Santos Laguna, América-Querétaro, Tigres-Puebla, León Atlas, Guadalajara-Toluca.