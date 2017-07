Lucas Alario, el goleador que no se desespera: "Terminé con una mala racha y trataré de sacarme la mufa"

El delantero no convierte hace ocho juegos y atraviesa su peor sequía desde que llegó a River hace dos años; la continuidad de Gallardo, otro punto clave

Alario lleva 40 goles en 78 partidos en River. Foto: Prensa River

Más de dos meses sin hacer un gol es una situación demasiado extraña para Lucas Alario, el delantero que se volvió indispensable para River desde su llegada en julio de 2015. A dos años del debut, atraviesa su peor racha en el club: ocho juegos sin convertir. ¿El último? El 18 mayo en la victoria 3-2 ante Melgar en Arequipa, Perú.

Pese a eso, mientras se encuentra en plena pretemporada con el plantel en Orlando, Estados Unidos, la sequía no lo desespera. "Mientras el equipo gane y las cosas nos salgan bien como grupo, bienvenido sea. Después tengo tiempo en mi casa para machacarme a mi solo, ja. No importa quién haga los goles ni quién sea el protagonista. Obvio que como delantero uno tiene la obligación porque vive de eso", comentó Alario, en diálogo con ESPN.

Más allá del gol que anotó el 13 de julio en la victoria 6-0 de la Selección Argentina ante Singapur en el segundo amistoso de Jorge Sampaoli como DT, el delantero que lleva 40 festejos en sus 78 juegos con el Millonario apuesta a cambiar la historia en el comienzo del semestre. "Sé que terminé con una mala racha de siete u ocho partidos sin convertir. Trataré de sacarme la mufa en esta pretemporada. Con esta camiseta tenés que demostrar día a día, partido tras partido", añadió.

"Gallardo para nada nos demuestra que va a ser su último semestre. Va en búsqueda de ganar más cosas" Lucas Alario Compartilo

Con respecto a los nuevos desafíos que llegan para River, que deberá afrontar el martes 8 de agosto en el Monumental la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores tras ganar 2-0 ante Guaraní de Paraguay en la ida, el Pipa se mostró satisfecho con las incorporaciones. "Vinieron jugadores de mucha trayectoria y jerarquía. Eso para nosotros es importante. A pesar de que sólo el Gordo (Sebastián Driussi) se nos fue, mantuvimos la base y que vengan jugadores de esa jerarquía es muy importante para lo que nos jugamos en este semestre".

Sobre la partida de Driussi a Zenit de Rusia -le dejó 15 millones de euros limpios al club-, Alario señaló: "Dentro de la cancha nos entendíamos muy bien, pero estoy contento porque trabajó para todo lo que logró y se lo merece. Me pone muy contento".

Por otra parte, y en sintonía con lo que declaró Leonardo Ponzio antes de viajar a Estados Unidos, el delantero no piensa en una posible partida del entrenador Marcelo Gallardo a fin de año. "Marcelo para nada nos demuestra que va a ser su último semestre. Con todo lo que ganó desde que asumió, se maneja de la misma manera y tiene esas mismas ganas de ganar, de entrenarnos día a día, de darnos herramientas para seguir mejorando y eso me pone contento. Va en búsqueda de ganar más cosas, para nosotros eso es muy importante. Trataremos de seguirlo con el pensamiento que tiene él".

Además, en diálogo con Closs Continental, también destacó que en su cabeza no está la posibilidad de partir. "El día que me tenga que ir, me iré. No se va a dar si lo pienso más o menos. Lo tomo con tranquilidad. Tenemos un semestre lindo en River y voy a tratar de aprovecharlo. Mientras sea beneficioso para mí y para el club, nos pondremos de acuerdo y se va a dar, pero no es algo que me rompa la cabeza", sentenció.