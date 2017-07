María Eugenia Vidal, el timbreo: "Estamos comprometidos con esta provincia, no la usamos para especular"

La gobernadora bonaerense y la diputada y precandidata, junto a otros funcionarios y dirigentes, salieron a las calles

Foto: Prensa Cambiemos

Funcionarios, precandidatos y dirigentes de la alianza oficialista Cambiemos realizaban hoy un nuevo timbreo nacional en la recta final de la campaña para las elecciones primarias (PASO) del domingo 13 de agosto.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y Elisa Carrió, diputada nacional y precandidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires de Vamos Juntos, se mostraron juntas en Mar del Plata y Batán.

Muy ricas las pizzas de el comedor "El sueño del pibe" en Batán #JuntosEsPosiblepic.twitter.com/Yx7KM3gEAL&- Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 22 de julio de 2017

Vidal posteó el timbreo en sus redes. La gobernadora, Carrió y a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, recorrieron juntas varios lugares: visitaron un comedor en Batán y saludaron a obreros que estaban asfaltando la avenida Juan José Paso.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en un hotel de Mar del Plata junto a Carrió, Vilma Baragiola y Franco Bagnato, Vidal sostuvo que el de 2015 "fue el triunfo de un voto de cambio profundo, de rebelión y dignidad contra un sistema que, de una manera mafiosa, consolidó la pobreza y pretendió someter a millones de bonaerenses por muchos años".

"Venimos trabajando para enfrentar las dificultades, no empezamos ahora a trabajar en campaña. En la vida, no sólo en la política, no es lo que decís, es lo que hacés. Se pueden hacer actos, se pueden llenar estadios y decir muchas cosas. Nosotros no subestimamos al votante bonaerense, no usamos a esta provincia para ser presidentes ni para especular con ningún cargo", aseveró.

La gobernadora dijo que "estamos comprometidos con esta provincia. Nuestro objetivo es que esté mejor. Eso habla de nosotros, de quiénes somos. Más que lo que uno dice, es lo que uno hace".

"No son los que gobernaron los últimos 25 años los que van a dar las respuestas, los que antes de irse, y a último momento, firmaron un decreto que perjudicó el trabajo del puerto de esta ciudad y le dio beneficios extraordinarios a los puertos patagónicos en contra del puerto de Mar del Plata. El Presidente que derogó ese decreto es Mauricio Macri. Ahí está nuestro compromiso", prosiguió.

El timbreo en el país

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, tuiteó desde Villa Paranacito, Entre Ríos, y compartió una foto en la que se lo ve dialogando con vecinos de esa localidad.

La precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires Gladys González, compañera de fórmula de Esteban Bullrich, lo hizo desde Tigre, donde tomó contacto con vecinos de esa zona junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Ya en José C. Paz, por arrancar el timbreo y escuchar a los vecinos. #JuntosEsPosiblepic.twitter.com/f8VK64rZIc&- Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) 22 de julio de 2017

Santilli, Salvai y Stanley también participaron del timbreo. Foto: Prensa Cambiemos

Los precandidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires Graciela Ocaña, Héctor "Toty" Flores y Guillermo Montenegro recorrieron Necochea, Merlo y José C. Paz, respectivamente.

Pinedo en Chascomús. Foto: Prensa Cambiemos

El ex titular del PAMI Carlos Regazzoni posteó: "Ya estamos todos listos para salir a conversar con los vecinos de José Mármol #AlmiranteBrown #CambiandoJuntos".

El ministro de Producción, Francisco Cabrera hizo lo propio desde Hurlingham junto a Lucas Delfino y el flamante ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro , desde La Tablada, en la provincia de Buenos Aires.

En un nuevo timbreo visitamos la Feria de Villa Cabello. Compramos chipa, caburé y mates que realizan los vecinos. #CambiandoJuntospic.twitter.com/LjEPw2Eu9D&- Humberto Schiavoni (@SchiavoniH) 22 de julio de 2017

"En un nuevo timbreo visitamos la Feria de Villa Cabello. Compramos chipa, caburé y mates que realizan los vecinos", posteó Humberto Schiavoni, presidente nacional del PRO y funcionario del Ente Binacional Yacyretá, desde la provincia de Misiones.

Ezequiel Fernández Langan en Ezeiza junto al ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado; Iván Petrella, Secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional; y Rubén Barabani, candidato a Concejal de Ezeiza. Foto: Prensa Cambiemos

"Conociendo a Eida y Luis vecinos de #Larroque. Gracias Intendente Darío Benedetti por la compañía en tu ciudad", fue el posteo de Alfredo De Angeli , en Entre Ríos, su provincia.

El intendente de Lanús Néstor Grindetti , posteó una foto desde Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires.

El subsecretario de Asuntos Municipales y candidato a Concejal por San Fernando, Alex Campbell, realizó un nuevo timbreo. Foto: Prensa Cambiemos

Por su parte el referente de Esteban Echeverría, Evert Van Tooren, recorrió la localidad de Nueve de Abril junto a Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica de la Nación; Roberto Gigante, Ministro de Infraestructura bonaerense; y Gastón Fossati, titular de ARBA .

Con información de las agencias Télam y DyN