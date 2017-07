"No terminar esas obras es de cavernícolas", dijo Cristina al recorrer un hospital en La Matanza

En campaña por el conurbano bonaerense, la ex presidenta aseguró que la administración de Mauricio Macri frenó trabajos en dos centros de salud

Foto: Prensa Unidad Ciudadana

La ex presidenta y precandidata a senadora nacional, Cristina Kirchner , visitó esta mañana un hospital en La Matanza y tildó de "cavernícolas" a los funcionarios del Gobierno actual porque, a quienes acusó de frenar obras en dos centros de salud casi terminados.

"Me da tristeza que estén paradas las obras de dos hospitales que solo le faltaba el 20 por ciento para finalizarlo", señaló en una charla con médicos en el Hospital Materno Infantil DoctoraTeresa Germani.

"Esto no lo digo desde un posicionamiento político, sino que me parece que no terminar esas obras es de cavernícolas", aseguró la ex mandataria, que estuvo acompañada por su compañero de fórmula en Unidad Ciudadana , Jorge Taiana , la intendenta local, Verónica Magario y Fernando Espinoza .

Foto: Prensa Unidad Ciudadana

"La emergencia farmacológica es necesaria porque no se puede mantener el nivel de incrementos en los costos de los medicamentos. Están desorganizando la vida a la gente", sostuvo.

La ex presidenta también cuestionó la falta de difusión de las cifras de mortalidad infantil desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri .