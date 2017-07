El rey caprichoso que ordena lo imposible

Títeres bocones y el humor como forma de crítica. Foto: LA NACION

Cacaprichos de un rey / Dramaturgia: Ximena Bianchi, Manuel Mansilla, Creación colectiva / Dirección: Ximena Bianchi, Manuel Mansilla / Intérpretes: Marianela Medina, Nora Churquina, Corina Renoldi, Narda Milin, Monica Rojas, Ariel Ruben Guanuco, Ariel Bechara, Gonzalo Guevara / Diseño de escenografía: Ana Serralta, Omar Gasparini / Realización de escenografía: Grupo de títeres Catalinas Sur, Ana Serralta, Omar Gasparini / Diseño y realización de vestuario: Marina Mendaro / Diseño de luces: Maia Verona / Música original y letra: González Domínguez / Letra de "Yo no quiero ser azul": Ariel "Fito" Bechara / Sala: Galpón de Catalinas, Av. Benito Pérez Galdós 93 / Funciones: los domingos, a las 16.30 / Duración: 50 minutos / Nuestra opinión: excelente.

No se trata de un tartamudeo. Aunque también se juega con esa cuestión. A veces repetir una sílaba lleva a pronunciar una palabra que ¿no se puede decir? Al menos, los tres personajes que se presentan en el inicio piden permiso para pronunciarla. Y se ríen. Estamos claramente en el universo de los niños, de su sonrisa pícara ante una palabra como ésta y que, digámoslo de una vez, servirá también para construir una metáfora.

Nace un rey. Sí, como "rey" sin transición. Es un títere pequeño. Un grupo de adultos lo rodea y lo sirve. Su llanto es el primer gesto de despotismo. Y su infancia pasa prontamente rodeada de prohibiciones: ni hamacas, ni juguetes, ni arena. La adultez se instala y con ella, las arbitrariedades.

Profundamente intertextual ¿cuántos reyes autoritarios han dado nuestra ficción, nuestras canciones, nuestros textos históricos, nuestros discursos contemporáneos? Desde el rey con el que se cruza El Principito hasta "Tribulaciones, lamentos y ocaso de un tonto rey imaginario o no" de Sui Géneris, todo en un enorme abanico de posibles órdenes absurdas y cada vez más dañinas.

Como estamos en una propuesta cuyos destinatarios privilegiados son los niños (privilegiados no significa únicos, está pensada para ser leída en varias capas de significación para sus diversos espectadores) los "decretos" de este gobernante rozan el absurdo con el humor: "que todos caminen para atrás" "que la chocolatada tenga gusto a salame". Un rey que no hablaba con la gente y por lo tanto no sabía qué era lo que pensaba y si por casualidad se llegaba a enterar, no le importaba.

Temáticamente, Cacaprichos profundiza lo que propone. Si el rey dictamina que todo el pueblo sea azul, además de que se tiña todo del mismo color se producen otras consecuencias: ya no se puede jugar al "Veo veo" y se prohíben los nombres que remiten a otros colores, nadie puede llamarse Rosa, ni Violeta, ni Blanca, en fin.

Como los lectores se imaginarán, hay cosas que no pueden azularse por más intentos que se hagan. Y hay cuestiones sobre las cuales nadie puede gobernar. La inteligencia de la propuesta señala el intento de incidir sobre lo íntimo de un modo humorístico, que los chicos verán divertido y los grandes, grave.

El trabajo de manipulación, la dramaturgia, las canciones (sobre melodías conocidas, letras nuevas) que a uno le hace repetir "Se le antoja al rey entonces es la ley", una ocupación equilibrada del espacio, una escenografía simple y efectiva, unos bocones deliciosos, un rey que tiene la corona pegada, un trabajo vocal impecable, un tema universal, local, histórico y contemporáneo. Pero sumemos algo más, desde acá no vamos a revelar el final ni a decir cómo se tuerce una de las órdenes del rey pero la elección de la vuelta de tuerca en el argumento es profundamente efectiva para la mirada de los niños y subrayadamente metafórica para los adultos. El trabajo del Grupo de Teatro de Catalinas logra una síntesis magnífica, disfrutable, que combina la posibilidad de cantar, de reír y de pensar. Nada más hermoso cuando se vive el teatro.