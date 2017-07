URBA Top 12: Pucará se sintió candidato justo en la casa del campeón

El equipo de Burzaco venció como visitante por 29 a 22 a Belgrano y reafirmó sus chances de pelear por el título; "queremos estar a la altura de los protagonistas", dice el entrenador

Foto: FotoBAIRES

La de Pucará ya era una muy buena campaña pasadas las primeras 10 fechas del Top 12 de la URBA, siendo protagonista y mostrando un muy buen rugby, que lo puso rápidamente en los primeros lugares de la tabla, pero ayer, en la cancha de Belgrano , el último campeón, el equipo de Burzaco ganó por 29-22 y definitivamente sacó chapa de candidato para quedarse con el título, aunque aún haya mucho camino por recorrer.

Los del Sur del Gran Buenos Aires ya habían demostrado ser corajudos, luchadores y vistosos, pero al no tratarse de una potencia del rugby local fue normal que haya sobrevolado la idea general de que en algún momento el equipo sensación podía llegar a caer en su rendimiento y precipitarse en la tabla. Sin embargo, semana a semana y partido a partido, Pucará fue exhibiendo sus credenciales. Y consiguió el juego y los resultados pretendidos a principio de temporada en su afán de ser protagonista, colocarse en zona de playoffs y estar en la pelea grande hasta el final del certamen. Con la de ayer, los Rojos sumaron su sexta victoria sobre cuatro derrotas y un empate, un saldo positivo que los consolidó en el tercer lugar de la tabla y que sin dudas los invitó a soñar en grande. Convencido de su potencial, ahora siente que no tiene techo: todo lo que viene es motivo de optimismo mayúsculo.

En Virrey del Pino, Belgrano, actual defensor del título, quedó preso en su propia irregularidad y sus dudas fueron capitalizadas por un rival poco dispuesto a dejar pasar una gran chance en terreno visitante y mentalizado por de más, en ser el equipo más fuerte, luego de CUBA y el SIC. Pucará, rápido mentalmente para la toma de decisiones y la capitalización de errores ajenos, aprovechó la falta de concreción en los últimos metros del equipo de los hermanos Gradín e hizo lucir a su conjunto de backs, que fue potenciado en gran manera esta temporada por la presencia y jerarquía de Lucas González Amorosino.

Ayer, si bien no comenzó acertado pateando a los palos, con 11 potenciales puntos desperdiciados por esa vía por Germán Klubus, el poderío de Pucará no se quedó en los papeles y estableció ventajas en momentos oportunos, mediante los tries de Lucas Mensa, Juan Capiello, en dos ocasiones, y Tomás Buckley. Belgrano, que en las últimas horas celebró la vuelta de un hijo pródigo, Tomás Cubelli, a los Pumas, hizo un esfuerzo por acercarse sobre el final del juego, pero fue inútil. Pucará ya se había plantado hacía un largo rato como dueño de una victoria por la que se hará respetar mucho más de aquí en más.

Fue muy importante el triunfo de Pucará ante un Belgrano que logró, pese a la derrota, su primer punto bonus (defensivo) en todo el certamen. Para los de Burzaco, no sólo fue un buen logro como visitante, sino que además, por tratarse de Belgrano, cristalizó el resultado de la búsqueda planteada por Gustavo Jorge a principios de temporada: la de pelear de igual a igual con los más grandes.

"Queremos jugar como nos gusta y estar siempre a la altura de los clubes que han sido protagonistas en los últimos años como CUBA, Belgrano e Hindú. Nosotros queremos estar a la altura de ellos pero no es tan fácil, porque hay otros clubes que quieren hacer lo mismo", dijo, satisfecho, el head coach a la nacion. "El principal objetivo del año era empezar a disfrutar del rugby y creo que lo estamos haciendo", agregó, sabiendo que Pucará juega bien y se ha acostumbrado más a celebrar que a sufrir.

"Estábamos muy confiados en nuestro juego y sabíamos que podíamos estar entre los primeros cuatro. Venimos creciendo año a año y estamos subiendo", comentó Lucas González Amorosino, el crack que dejó el rugby profesional para potenciar a su equipo de toda la vida. "Esto es muy largo, pero si seguimos creyendo en lo nuestro vamos a llegar bien arriba", completó, ilusionado, el ex Puma.

"Este triunfo nos permite soñar, pero no debemos dejar de trabajar. Creemos en lo que tenemos, soñamos y somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando y darle mucho más al club todavía", expresó el medio scrum Germán Klubus, que pudo reivindicarse con el penal que le dio a su equipo la ventaja definitiva para una victoria muy especial en la cancha de Belgrano. Todo un símbolo.

Porque Pucará, en la casa del campeón, sacó chapa de candidato al título.

Resultados: Hindú 5 - Alumni 33; Regatas 29 - Newman 28; Belgrano 22 - Pucará 29; La Plata 22 - CASI 32; SIC 37 - San Luis 33; Atlético del Rosario 22 - CUBA 23.

Posiciones: CUBA, 47 puntos; SIC, 32; Pucará, 31; Alumni, 29; Belgrano, 27; Newman, 26; Hindú, 23; San Luis, 20; La Plata, 19; Atlético del Rosario y Regatas, 16; CASI, 15.

Próxima fecha (5 de agosto): Atlético del Rosario - Hindú; SIC - CUBA; La Plata - San Luis; Belgrano - CASI; Regatas - Pucará: Alumni - Newman.