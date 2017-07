Un "gran macabro" en el país de las últimas cosas

Subirá hoy en el Argentino de La Plata la obra mayor para la escena que compuso Ligeti; riesgo y conflictos gremiales

Si algo hay que reconocerle al destino argentino de El gran macabro, la ópera de György Ligeti, es que está bien alineado -irónicamente alineado- con el signo bajo el cual la obra nació hacia 1984. El compositor había execrado en su momento la puesta de Peter Sellars con que se estrenó y, si a eso le sumamos las frecuentes revisiones de la partitura (que implicaron cancelación de funciones), podría concluirse que el compositor nunca se sintió del todo conforme con la ópera. Tras una larga espera, Buenos Aires se dispuso en 2011 a descurir la obra maestra de Ligeti para la escena en la puesta más bien espectacular de la Fura dels Baus; sin embargo, como todos recuerdan, los conflictos gremiales obligaron a una versión sin orquesta, achatada y monocroma, para dos pianos y percusión.

El compositor imaginó un apocalipsis. Foto: Pérez de Eulate/Ta

Pasaron los años y el Teatro Argentino de La Plata incluyó nuevamente El gran macabro en la temporada de este año. Volvieron las ilusiones de conocer la ópera sin menoscabo y las ilusiones volvieron a quedar puntualmente amenazadas. Ligeti es, una vez más, rehén de conflictos gremiales. Hoy, a las 18.30, habrá una única función, y anteayer, el ensayo general transcurrió entre asambleas y movilizaciones en el teatro. El estreno (el nuevo estreno), con puesta de Pablo Maritano y dirección musical de Tito Ceccherini, será entonces con un vestuario y un escenografía diferentes de las pensadas inicialmente. "Que no podamos presentar la versión que habíamos pensado no quiere decir que no pudiéramos haber pensado la versión que vamos a presentar", dice Martín Bauer, director del Argentino. "La versión es hija pero no esclava de las circunstancias".

Esta ópera y su destino nacional participan de la misma alegoría. El modelo de Ligeti fue la Ballade du Grand Macabre del belga Michel de Ghelderode, de 1934, que es una especie de comedia alegórica sobre el fin del mundo, que conecta sin interferencias con las danzas de muerte medievales y los misterios barrocos. Esta matriz deja también estrías en el lenguaje ligetiano. En una entrevista de 1984, el compositor explicó que "la música de Macabre no es atonal, pero tampoco es una vuelta a la tonalidad. Se aproxima al pop art. En cierto modo, es figurativa. Hay líneas y asociaciones melódicas que se manipulan como objetos. La obra está llena de citas de la tradición, también de pseudocitas, de citas falsas".

La decisión incómoda de hacer a ultranza una ópera incómoda incluso para el mismo compositor debe ser vista como una afirmación política. La ilusión ya no de conocer íntegramente El gran macabro sino de que este no sea también, como el de la ópera, el país de las últimas cosas.