Javier Pinola dijo que no se fue de gira con la selección porque tomó "un medicamento que podía dar doping"

El flamante jugador de River confesó las razones de su ausencia en los primeros partidos de Sampaoli, debido a un medicamento ingerido cuando todavía estaba en Rosario Central

Pinola explicó las razones de su ausencia en el primer partido de la selección. Foto: Archivo

Javier Pinola , que no formó parte de los primeros partidos de Jorge Sampaoli con la selección , dijo que se ausentó de los amistosos ante Brasil (en Melbourne) y frente a Singapur en ese país porque Rosario Central le dio un medicamento que le podía dar doping en un control sorpresa.

"Si bien tuve un estado gripal, no era para perderme una gira con la selección; fue por cómo me medicaron en Central", expresó el flamante jugador de River en una entrevista con Radio Mitre.

A su vez, afirmó que es "un dolor muy grande lo que pasó con Camilo (Mayada) y el Chino (Martínez Quarta)" y añadió que "hay que apoyarlos", en cuanto al doping de ambos jugadores.

Sobre su salida de Rosario Central que despertó tanta polémica, aseguró que no es "un traidor" porque su pase no fue a Newell´s . "Sigo sin entender el enojo que hay en Central", dijo. Y agregó:"Me sorprendió que Marco Ruben siga hablando de mi salida, al otro dio me pidió perdón y lo vamos a hablar cara a cara".