De los lectores: cartas & e-mails

El Papa y la grieta de la corrupción

El jueves 19 del actual, el papa Francisco publicó en su cuenta de Twitter, en italiano, un mensaje que coincide con el 25º aniversario del asesinato del juez antimafia Paolo Borsellino, en el que expresa: "Recemos por todas las víctimas de la mafia, pidiendo la fuerza para seguir adelante, para continuar la lucha contra la corrupción". Si bien en nuestro país no sufrimos la presencia de la Cosa Nostra, contamos en nuestro haber con mafias en distintos sectores de la sociedad. Y qué decir de la corrupción, hasta el momento vergonzosamente impune, del gobierno de los Kirchner. Ya Su Santidad había expresado que la corrupción es "el peor de los males sociales", una "blasfemia", un "cáncer", "la savia de la cultura de la muerte para las mafias y organizaciones criminales".

No hay una grieta política en nuestro país, sí una grieta profunda e irreconciliable entre los corruptos y sus defensores, y el pueblo argentino. ¿Podría ser que Francisco no desea visitar la Argentina hasta que esa grieta desaparezca?

Alfredo Alcorta

Cambio de actitud

Vi en el ciclo Conversaciones la entrevista al cantautor español Ismael Serrano, quien hace referencia a su visita al país en 2001 y cómo le impactó ver que los trabajadores argentinos conservaban la vida de las empresas que los empleaban formando cooperativas espontáneas, sin egoísmos ni política de por medio, sólo con solidaridad. Así salió nuestro país de esa crisis terminal, obviamente también con la enorme ayuda de la soja. Esta clara visión del cantautor debería trasladarse a este 2017 para así borrar definitivamente la terrible grieta que es nuestro principal enemigo para resucitar de la crisis actual.

Ricardo Olaviaga

Bien por las PASO

Es sugestivo que una considerable mayoría califique las PASO como inútiles. Cabría esperar que en una democracia se entienda que la participación ciudadana debe maximizarse, y no al contrario. Siempre me pareció que el esfuerzo de los partidos por lograr listas únicas para presentarse a una votación eran lesivas e iban a contramano de la participación ciudadana, principio fundamental de la democracia. Las PASO son costosas, pero una poderosa herramienta participativa. Bien legisladas, las elecciones de este tipo pueden ser una significativa contribución al ejercicio democrático.

Juan Pablo Zucco

Populismo

Creo que el Gobierno en su desesperación por ganar las elecciones de octubre está incursionando en lo mismo que criticaba a su antecesor: populismo demagógico, barato y clientelista. Ofrecerá 50.000 millones de pesos vía Anses a los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo; la gobernadora Vidal concedió a mitad de valor productos a los titulares de tarjeta Banco Provincia, con un perjuicio para la entidad de 200 millones de pesos. Ahora vemos los avisos del Banco Nación sobre créditos al 16% de interés anual por 35.000 millones de pesos. Alguien va a pagar la diferencia, porque de lo contrario los productos costarían la mitad, cualquiera obtendría un crédito o la tasa de interés sería del 16%. "No hay almuerzos gratis" se dice en finanzas, "siempre alguien paga".

Entiendo la desesperación por evitar el regreso a Cristina, que sería retroceder en todo lo avanzado, pero tampoco debemos caer en el populismo barato en un país con un déficit fiscal enorme que amenaza con complicarse cada vez más.

Omar Bavcar

Derechos del niño

La aparición del video de "el Polaquito" generó en los medios una sorprendente avalancha de argumentos respecto de los derechos del niño. Juan Grabois sostiene que su ONG le ha dado contención al niño y a su familia, lo que evidentemente ha servido de muy poco. "El Polaquito" no va al colegio y si su familia no puede dominarlo a los 11 años, no hace falta ser muy perspicaz para imaginar qué será de su vida en muy corto plazo. Es muy doloroso ver este modelo de contención inútil, que además de costar mucho dinero, es utilizado por estas organizaciones sociales en su propio provecho. Pero mucho más doloroso resulta pensar en todas las vidas que van a ser afectadas por estos pequeños delincuentes (siempre apañados por grandes delincuentes), cuando maten a algún inocente para robarle lo que tenga.

Todo bien con los derechos del niño, pero ¿y los derechos de la gente honesta a circular por la calle sin el riesgo de ser robado o asesinado por un inimputable?

Ricardo Commenge

Situación de calle

Dado que, según se dice, muchas de las personas que diariamente duermen en la calle se resisten a ser trasladadas a los sitios acondicionados para ello, sugiero a las autoridades que, durante la época invernal, se les ofrezca la posibilidad de hacerlo en habitáculos desarmables con estructuras similares a las que suelen aplicarse para distintos eventos (hay algunos con calefacción). Podrían armarse al anochecer y desarmarse a la mañana siguiente. La sola posibilidad de que con ello se evite alguna fatalidad bien valdrá la pena los gastos que se destinen para ese fin.

Gustavo Saad

Lema

Tuve oportunidad de asistir a una reunión vecinal a la que también concurrió la doctora Elisa Carrió y pude comprobar que estamos en presencia de un legislador de lujo para nuestro país. Más allá de su coraje para denunciar todo aquello que va en detrimento de la comunidad, quiero destacar dos ideas que remarcó y que denotan toda una filosofía de vida: "No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan" y "tratá de vivir con paz y tranquilidad de conciencia". Esto debería ser un lema para todos los argentinos, sobre todo si son funcionarios de cualquier poder del Estado.

Carlos Alberto Castriota

Paisajes arruinados

Quien haya visto en estos días cualquier tramo de la vuelta ciclística de Francia (Tour de France), habrá podido disfrutar además del magnífico paisaje francés, perfectamente protegido y libre de toda contaminación visual. La antítesis total de los paisajes de nuestras sierras de Córdoba que paulatinamente vienen siendo arruinados por una frenética y desmesurada proliferación de carteles publicitarios, que cubren los costados de los caminos y las montañas. Una verdadera plaga, que especialmente en el Valle de Punilla afecta lastimosamente el principal patrimonio de las sierras, su naturaleza deslumbrante. Da pena recorrer esos caminos argentinos con sus escenarios penosamente contaminados. Urge que se dicten leyes rigurosas en este sentido, que en otros países son elementales. Alguna vez debemos empezar a superar tantos atrasos.

Roque A. Sanguinetti

Más viviendas

El Gobierno intenta reactivar la economía a través de la construcción de viviendas para lograr el pleno empleo. Ha tomado varias medidas, que incluyen sólo aportes del Estado. Falta alentar las inversiones privadas. Se debería promover la construcción masiva de viviendas con aportes privados exclusivamente (en la financiación y en la construcción). Los resultados del blanqueo y las más de 700.000 cajas de seguridad son prueba de la enorme masa de dinero que no está en el sistema productivo, la que debe ser inducida a participar ofreciéndoles buena rentabilidad. ¿Cómo? Otorgándoles el incentivo de desgravar de ganancias los montos que destinen a la construcción de viviendas en obras medias. El inversor se beneficia con una deducción impositiva y al fisco, lejos de restarle recursos, le va a permitir incrementarlos por la mayor actividad. Solo el 10% de fondos ociosos permitiría financiar la construcción de no menos de 200.000 viviendas y la creación de más de un millón de nuevos puestos de trabajo de inmediato. El fisco recaudaría mucho más, se reactivaría la economía, habría pleno empleo y se comenzaría a combatir la pobreza, actual talón de Aquiles del Gobierno.

Félix Chillari

Uniformes

Veo los nuevos uniformes de nuestra policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires y no solamente no comparto la elección de sus colores -era mucho mejor cualquiera de los anteriores-, sino que hasta cuesta divisarlos. Parecen una suerte de "camuflaje", cuando los que los precedieron eran bien visibles.

Juan Ignacio Bialet

" El Estado fomentando la adicción. Daños neurológicos y puerta de entrada a otras drogas.

Un horror. Está comprobado científicamente, sólo uso medicinal en enfermedades puntuales"

Sebastián Paz

En la Red

Marihuana legal en Uruguay

"Tal vez legalizando el circuito comercial los precios tiendan a bajar, por ende los índices de criminalidad asociados al negocio del tráfico también tiendan a disminuir. Quizá sea ésta una utopía" -Mariano Azar

"Una gran vergüenza e indignación para muchos uruguayos que no estamos de acuerdo" -Cristina Cris

