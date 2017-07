Ida y vuelta

¿Cuándo llegará?

Hola Kirón. Me encanta leerte en La Nación (ahora on line) Soy nacida el 3/01/57 a las 10.50 a.m en Mar del Plata. Hace más de 2 años que no tengo pareja ¿El amor cuándo llegará? ¿Podrías orientarme? Gracias. Un abrazo. Amalia

Hola Amalia. Sos de Capricornio con Luna en Acuario y Ascendente en Piscis. En vos hay una lucha entre la Amalia formal, obediente y seria con otra Amalia, rebelde y que no quiere ataduras. Júpiter en Casa VIII marca finales, crisis, desprenderse de un pasado que dejó sus marcas. Es un proceso. Calculo que a fines del 2018, con Júpiter ya sobre tu planeta Venus, vas a tener novedades y lo que parecía imposible. sucede. Un abrazo grande. Kirón

Algo no cierra

Hola Kirón, hace poco me puse de novia con un caballero de Escorpio del 21/11/1969 a las 2 am en Goya. Es halagador, divino ...pero algo no cierra. La intuición me suplica cuidado. Yo soy de Acuario 28/01/1984 hora de nacimiento: ¡17pm! ¿Cómo hago para quedarme tranquila? ¡Un abrazo! AK

Él es efectivamente de Escorpio, con Neptuno y Venus también en Escorpio. La Luna en Aries y el Ascendente en Virgo. Puede ser a veces un poco agresivo y otras muy reservado pero lo único que veo de cuidado es que te envuelve con su seducción, fantasea, es tan soñador que muchas veces miente y se miente a sí mismo, sin mala intención, por lo cual mejor atenerse a los hechos y no a sus palabras. Si da muestras concretas de quererte no te quedes pegada al miedo, disfrutá de su ternura que es sincera y de su pasión. Vos sos de Acuario así que viví el aquí y ahora. que el futuro siempre es incierto. Un cariño grande. Kirón

Si hay futuro entre nosotros

Hola ¿Cómo está? Soy Fátima, nací 03/03/1965 creo que por la tarde. Tengo 3 hijos, ya son mayores, 2 casados y el mayor soltero él es muy tímido y a la edad de 34 ni novia tiene. Dos veces me he casado. Tenía un novio bueno, vivimos un par de años juntos, nos separemos, pero siempre hablamos por teléfono. Últimamente discutimos por sus celos y hemos dejado de hablar. A mí me molesta, pero me he acostumbrado. Pregunto qué sucederá. Se llama Román y es del 08/09/1965. Me gustaría que me dijera si hay futuro o no entre nosotros. Atentamente. Fátima.

Hola Fátima. Tenés una carta muy especial, con casi todos los planetas en Piscis -entre ellos el Sol, la Luna y Venus- opuestos a Marte, Plutón y Urano en Virgo. Como Román es de Virgo creo que hay muchos puntos de contacto entre ambos aunque tiene la Luna en Acuario y por lo tanto es bastante cerebral y habrá que ver si está dispuesto a un compromiso. Si te molestan sus celos lo mejor es que le pongas un límite, no hay que acostumbrarse a lo que nos hace daño. Un cariño. Kirón.

